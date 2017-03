La statistica dei Big Four nei tornei Masters 1000

Ritoriamo alla presenza di Roger Federer in semifinale ad Indian Wells, una statistica ha ricevuto meno interesse di quanto forse avrebbe meritato.

Accedendo al penultimo atto del torneo californiano, poi vinto in finale su Wawrinka, lo svizzero ha infatti contribuito ad aggiungere un ulteriore tassello ad una serie davvero incredibile: si è trattato, ebbene, della trentaseiesima semifinale di un evento Masters1000 che sia stata giocata da almeno un membro dei Big Four.

L’ultima occasione in cui tra i quattro rimasti in gara non vi fosse stato nessuno tra Federer, Nadal, Djokovic e Murray risale all’edizione 2012 di Parigi-Bercy. I semifinalisti, allora, furono Michael Llodra, Gilles Simon, David Ferrer e Jerzy Janowicz.

