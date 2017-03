Dominika Cibulkova ancora dura su Maria Sharapova: “Secondo me non è nemmeno giusto che le diano wild card, tutti i dopati dovrebbero ricominciare da zero”

Dominika Cibulkova ancora dura verso Maria Sharapova e le wild card che sta ricevendo ai tornei.

“Non penso sia giusto ma cosa possiamo farci? E’ ancora squalificata ma può arrivare al torneo di Stoccarda soltanto il mercoledì, è una cosa molto strana. Per me questa cosa non va per niente bene, ne ho parlato con altre giocatrici e sono d’accordo con me, ma non dipende da noi.”

“Le persone addette alla questione dovrebbero conoscere le regole e fare le cose nella maniera giusta.

Secondo me non è nemmeno giusto che le diano wild card, tutti i dopati dovrebbero ricominciare da zero”.