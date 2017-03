Le belle parole di Rafael Nadal

Sono tanti coloro che prendono ispirazione da Rafael Nadal per la propria carriera tennistica. A questi ragazzi, Nadal ha dedicato un video, direttamente dal Miami Open: “Non sognerei mai di essere Rafa Nadal. È importante godersi la giornata, questo sì che è un sogno. Da piccolo, non ho mai pensato di diventare come Agassi o Sampras. Pensavo solo ad allenarmi quotidianamente e a trascorrere il tempo libero con i miei amici, avevo paura di stare troppo sui campo da tennis. Un bambino deve solo pensare alla quotidianità. Sul campo da tennis davo tutto, era l’unica cosa che volevo, però provavo a divertirmi. Un bambino deve pensare al giorno successivo e nulla di più”. “.

Lorenzo Carini