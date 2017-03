Masters 1000 Miami: Un brutto Fabio Fognini approda al secondo turno

Non è stata una buona prestazione quella di Fabio Fognini ma è bastata per battere un falloso e forse infortunato Ryan Harrison nel primo turno del torneo Masters 1000 di Miami ($6.993.450, hard).

L’azzurro si è imposto sull’americano con il risultato di 64 75 dopo 1 ora e 39 minuti di partita.

Al secondo turno sfiderà Joao Sousa, testa di serie n.30.

Primo set: Fognini avanti per 3 a 1, subiva il break nel sesto gioco, dopo aver commesso tre doppi falli, uno anche sulla palla break.

Sul 3 pari nuovo break di Fabio, che sfruttava i problemi alla spalla destra dell’americano, e piazzava il break a 30, con Harrison che sul break point commetteva un doppio fallo.

Sul 5 a 3 l’azzurro mancava una palla set ed in qualche modo Ryan teneva la battuta.

Nel game successivo, sul 5 a 4, Fognini annullava due palle del controbreak e alla seconda palla set a disposizione, teneva il turno di battuta e portava a casa la frazione per 6 a 4.

Secondo set: L’azzurro sotto per 1 a 3, recuperava il break nel corso del quinto gioco (ai vantaggi con doppio fallo di Harrison sul 40 pari).

Sul 4 a 5 Fognini, che era al servizio, andava per due volte a due punti dal perdere il parziale, ma in qualche modo teneva il turno di battuta.

Sul 5 pari Harrison cedeva il servizio giocando un pessimo game e nel gioco seguente Fabio, dopo aver annullato due palle break, in qualche modo riusciva a chiudere la partita per 7 a 5.

La partita punto per punto



ATP Miami Fabio Fognini Fabio Fognini 6 7 Ryan Harrison Ryan Harrison 4 5 Vincitore: F. FOGNINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 6-5 → 7-5 R. Harrison 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 R. Harrison 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Harrison 15-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 R. Harrison 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-3 → 2-3 F. Fognini 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 0-3 → 1-3 R. Harrison 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-2 → 0-3 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Harrison 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Fognini 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 R. Harrison 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-3 → 5-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 R. Harrison 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 3-3 → 4-3 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 3-2 → 3-3 R. Harrison 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-1 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 R. Harrison 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Harrison 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

F. Fognini – R. Harrison

01:38:45

2 Aces 3

8 Double Faults 7

53% 1st Serve % 48%

35/46 (76%) 1st Serve Points Won 23/36 (64%)

20/41 (49%) 2nd Serve Points Won 18/39 (46%)

10/12 (83%) Break Points Saved 5/9 (56%)

11 Service Games Played 11

13/36 (36%) 1st Return Points Won 11/46 (24%)

21/39 (54%) 2nd Return Points Won 21/41 (51%)

4/9 (44%) Break Points Won 2/12 (17%)

11 Return Games Played 11

55/87 (63%) Total Service Points Won 41/75 (55%)

34/75 (45%) Total Return Points Won 32/87 (37%)

89/162 (55%) Total Points Won 73/162 (45%)

40 Ranking 47

29 Age 24

Sanremo, Italy Birthplace Shreveport, LA, USA

Arma di Taggia, Italy Residence Austin, TX, USA

5’10” (177 cm) Height 6’1″ (185 cm)

163 lbs (74 kg) Weight 185 lbs (84 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2004 Turned Pro 2007

7/6 Year to Date Win/Loss 7/3

0 Year to Date Titles 1

4 Career Titles 1

$8,072,267 Career Prize Money $2,516,202