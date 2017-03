Younes El Aynaoui, 45 anni, supera le qualificazioni e passa un turno nel torneo future del Bahrain

Alla tenera età di quarantacinque anni, Younes El Aynaoui ha deciso di tornare a disputare un torneo nel circuito professionistico.

Il marocchino ha giocato questa settimana l’ITF Bahrain F1 ed ha già dimostrato di godere di un’ottima condizione atletica.

È per altro un habitué dei tornei per veterani e sembra essere molto motivato a dimostrare a se stesso ed agli addetti ai lavori che abbia ancora le carte in regola per competere al livello più alto.

Spintosi fino alla quattordicesima posizione del ranking mondiale nel 2003 e vincitore in carriera di cinque titoli di categoria ATP, El Aynaoui ha superato la fase di qualificazione dell’evento dopo aver battuto Hadam Abdulaal per 6-0, 6-0 e Shanbaaz Khan (numero 1245 della classifica) con il punteggio di 6-7(10), 7-6(3), 6-4.

Ha sconfitto poi al primo turno del tabellone principale l’austriaco Bernd Kossler per 4-6 6-2 7-5 prima di cedere questa mattina a Viktor Durasovic, n. 623 del mondo con il risultato di 7-6 (2) 6-4.

Il tennista nordafricano, ad ogni modo, già nel 2016 si era cimentato in un torneo simile per caratteristiche a quello a cui sta prendendo parte in questi giorni: dato il reiterato impegno, quindi, la sensazione è che quella di voler tornare competitivo sia per lui ben più di una suggestione.

Edoardo Gamacchio