Elias e Bedene all’Atp “Città della disfida” di Barletta

E’ partito il conto alla rovescia per la diciottesima edizione del challenger Atp “Città della disfida” di Barletta. Dall’8 al 16 aprile, i campi in terra rossa del circolo tennis “Hugo Simmen” ospiteranno le gare del torneo internazionale organizzato dalla “Wave Productions” di Enzo Ormas, direttore della competizione agonistica.

La qualità dell’evento è certificata dai nomi che vi parteciperanno. Nell’entry list ufficializzata dall’Atp, infatti, a guidare l’elenco degli iscritti è il portoghese Gastao Elias numero 89 del ranking Atp. Nella lista dei top 100 c’è anche il britannico Aljaz Bedene (94), nome già conosciuto al pubblico barlettano per aver vinto l’open nel 2011 e nel 2012. Prevista anche la partecipazione di tennisti esperti come lo spagnolo Albert Montanes (175) e il tedesco Daniel Brands (209). Ci sarà anche il giovane svedese Elias Ymer, vincitore della passata edizione, così come non mancheranno i talenti da seguire: il greco Stefanos Tsitsipas (204), il norvegese Casper Ruud (128) e lo slovacco Norbet Gombos (113).

“Anche quest’anno ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad un grande spettacolo di caratura internazionale a Barletta – commenta Enzo Ormas -. Il livello tecnico è buono, oltre ai top 100 presenti in lista ci sono altri nomi destinati, nel corso della stagione, a lasciare il segno sulla classifica mondiale. Non mancheranno gli italiani, verso i quali la Federazione ripone grande attenzione. Anche tre delle quattro wild card previste, saranno assegnate dalla Fit a giovani talenti azzurri, che attraverso questo torneo possono arricchire il proprio bagaglio internazionale”.

Sei sono gli italiani che accedono direttamente al tabellone principale: Alessandro Giannessi (numero 124 in classifica), Federico Gaio (146), il tarantino Thomas Fabbiano (168), Marco Cecchinato (174), Stefano Napolitano (177) e Lorenzo Giustino (210).