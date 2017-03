Dal Tc Crema: In Serie B c’è la Linea Verde. Riparte Il Campionato “Obiettivo Play-Off”

La ferita del 2016 è ancora aperta, sia perché la promozione in Serie A2 sfuggì nella gara decisiva, sia per il modo in cui sfumò, con un k.o. al doppio di spareggio contro il Ct Cesena, in un match terminato intorno alle 4 di notte. Ma nove mesi dopo, il Tennis Club Crema ci può finalmente riprovare, proponendo una squadra ancora più giovane, come da mission lanciata qualche stagione fa dal presidente Stefano Agostino.

Dalle parti di via del Fante la Serie B è pensata come una palestra per i giovani, che possa forgiarli in vista del possibile passaggio nel team di A1. E allora via con una delle squadre più giovani dell’intero campionato, che rispetto allo scorso anno ha perso Davide Melchiorre, a lungo tesserato per il club, ma l’ha rimpiazzato addirittura con un terzetto di new entry. La più importante per il presente è il 2.5 Andrea Zanetti, 19enne milanese che da qualche tempo si allena proprio al Tc Crema; mentre per il futuro il club si è assicurato Samuel Vincent Ruggeri, 14enne bergamasco di madre belga, già classificato 2.8 e protagonista nei primi tornei stagionali di Tennis Europe under 16, con un titolo in Repubblica Ceca e un altro in Lituania. Insieme a loro, entra nel team di Serie B anche il 3.2 cremonese Luca Provana, mentre sono stati confermati tutti gli altri giocatori della scorsa stagione: Mattia Frinzi, Nicola Remedi (capitano), Alessandro Coppini, Filippo Mora, Giuseppe Menga, Alessandro Pagani e Lorenzo Bresciani. I cremaschi sono finiti nel girone 7 e il loro campionato scatterà domenica 26 marzo, in casa contro il CT Bari.

“Rispetto allo scorso anno – ha commentato il capitano-giocatore Nicola Remedi – il girone sembra un po’ più difficile: quasi tutte le squadre hanno i primi due giocatori di ottimo livello, ma noi potremmo fare la differenza grazie agli elementi del vivaio. Dispiace aver perso Melchiorre, ma lo ringraziamo per tutto quello che ha dato alla squadra in questi anni”. Dopo il duello casalingo con i baresi, il team del Tc Crema affronterà due trasferte consecutive, a Vicenza e Casinalbo (Modena), e tornerà a giocare fra le mura amiche il 23 aprile contro lo Junior Tennis Perugia. Poi, quattro settimane più tardi (una di riposo, due di stop dei campionati per gli Internazionali d’Italia), le ultime due giornate: il 21 maggio in trasferta a Bolzano, il 28 in casa contro il TC Italia di Forte dei Marmi, che come il Tc Crema presenta – oltre al team di Serie A1 – anche una seconda squadra in B. “Ci siamo rimasti male per come è andata lo scorso anno – prosegue Remedi – e quindi speriamo di poterci rifare. L’obiettivo sarebbe quello di conquistare di nuovo i play-off promozione, poi si vedrà. Nel frattempo, siamo felici sia finalmente giunta l’ora di iniziare. Il via del campionato sta portando tanto entusiasmo, e ci aspettiamo molta gente a sostenerci”.

IL CALENDARIO DEL TENNIS CLUB CREMA

(tutti gli incontri sono previsti alle ore 10)

26 marzo: Tennis Club Crema – Circolo Tennis Bari

2 aprile: Circolo Tennis Vicenza Asd – Tennis Club Crema

9 aprile: Club La Meridiana Asd – Tennis Club Crema

23 aprile: Tennis Club Crema – Junior Tennis Perugia Asd

30 aprile: Tennis Club Crema riposa

21 maggio: Tennis Club Bolzano – Tennis Club Crema

28 maggio: Tennis Club Crema – Tennis Club Italia Ssd

LA ROSA COMPLETA DELLA SQUADRA DI SERIE B DEL TENNIS CLUB CREMA

Mattia Frinzi (2.3), Nicola Remedi (2.4), Alessandro Coppini (2.4), Filippo Mora (2.4), Giuseppe Menga (2.4), Andrea Zanetti (2.5), Alessandro Pagani (2.7), Lorenzo Bresciani (2.7), Samuel Vincent Ruggeri (2.8), Luca Provana (3.2).