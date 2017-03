WTA Miami: Sara Errani elimina Belinda Bencic. Fuori al turno decisivo Francesca Schiavone

Sara Errani porta a casa una buona vittoria ed approda al secondo turno del torneo WTA Premier Mandatory di Miami.

La tennista italiana ha sconfitto l’ex top ten Belinda Bencic con il risultato di 63 46 63 dopo 2 ore e 7 minuti di partita.

Al secondo turno Sara Errani sfiderà Shuai Zhang, classe 1989 e n.33 WTA.

Nel primo set Sarita sotto per 0 a 2, recuperava il break nel quarto gioco dopo aver annullato tre palle per l’1 a 3.

Dal 3 pari la Errani metteva a segno un bel parziale di tre game consecutivi, il break decisivo nel settimo game ai vantaggi, con l’azzurra che portava a casa la frazione per 6 a 3.

Nel secondo set la Errani avanti per 3 a 0, con doppio break, subiva la rimonta dell’elvetica che con tanti colpi vincenti si portava sul 4 a 3 e servizio per l’azzurra.

Sul 4 a 5 Sarita cedeva a 0 il turno di servizio, e Belinda piazzava il break e alla prima palla set utile conquistava il parziale per 6 a 4.

Nel terzo set l’azzurra si portava subito sul 5 a 1, con la Bencic che aveva una timida reazione portandosi sul 3 a 5, ma nel nono game e con l’elvetica alla battuta, la Errani approfittava di alcuni errori di Belinda, brekkava a 30 la Bencic e chiudeva la partita per 6 a 3, piazzando un bel passante di rovescio sulla palla match.

Match Point

Francesca Schiavone si ferma al turno decisivo delle qualificazioni.

La tennista milanese ha perso in maniera netta da Kurumi Nara con il risultato di 63 60 in 1 ora e 6 minuti di partita.

Francesca nel primo set sotto per 0 a 3, ha agganciato la nipponica fino al 3 pari ma poi ha subito un parziale di nove game consecutivi, perdendo la partita per 63 60.

WTA Miami Premier M. | Cemento | $7.669.423

1T Errani – Bencic (0-2) 2 incontro dalle ore 17:00



0 Aces 44 Double Faults 671% 1st Serve % 57%32/55 (58%) 1st Serve Points Won 30/53 (57%)11/23 (48%) 2nd Serve Points Won 16/40 (40%)4/10 (40%) Break Points Saved 7/15 (47%)14 Service Games Played 1423/53 (43%) 1st Return Points Won 23/55 (42%)24/40 (60%) 2nd Return Points Won 12/23 (52%)8/15 (53%) Break Points Won 6/10 (60%)14 Return Games Played 1443/78 (55%) Total Service Points Won 46/93 (49%)47/93 (51%) Total Return Points Won 35/78 (45%)90/171 (53%) Total Points Won 81/171 (47%)

Bencic – Errani

Mar 10, 1997 Birthday: Apr 29, 1987

20 years Age: 29 years

Switzerland Switzerland Country: Italy Italy

135 Current rank: 102

7 (Feb 22, 2016) Highest rank: 5 (Aug 26, 2013)

291 Total matches: 753

$2 936 590 Prize money: $12 736 385

437 Points: 613

Right-handed Plays: Right-handed

TDQ Nara – Schiavone (0-1) 3 incontro dalle ore 15:00



1 Aces 00 Double Faults 279% 1st Serve % 49%23/31 (74%) 1st Serve Points Won 9/25 (36%)7/8 (88%) 2nd Serve Points Won 12/26 (46%)0/1 (0%) Break Points Saved 3/8 (38%)8 Service Games Played 716/25 (64%) 1st Return Points Won 8/31 (26%)14/26 (54%) 2nd Return Points Won 1/8 (13%)5/8 (63%) Break Points Won 1/1 (100%)7 Return Games Played 830/39 (77%) Total Service Points Won 21/51 (41%)30/51 (59%) Total Return Points Won 9/39 (23%)60/90 (67%) Total Points Won 30/90 (33%)

Nara – Schiavone

Dec 30, 1991 Birthday: Jun 23, 1980

25 years Age: 36 years

Japan Japan Country: Italy Italy

103 Current rank: 148

32 (Aug 18, 2014) Highest rank: 4 (May 02, 2011)

464 Total matches: 932

$1 705 300 Prize money: $10 823 955

607 Points: 399

Right-handed Plays: Right-handed