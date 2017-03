Elena Vesnina: “Il tennis è incredibile, questo è tutto quello che possa dire”

Nello sport non si deve mai issare bandiera bianca, specialmente perchè non si può mai dire di averle viste tutte.

Un’applicazione pratica di questo concetto è stata offerta da Elena Vesnina, la scorsa domenica, ad Indian Wells: “Il tennis è incredibile, questo è tutto quello che possa dire. Il fatto di oggi deve diventare un esempio per tutte quelle giocatrici che perdono alle qualificazioni, le quali credono che queste situazioni rappresentano la fine del mondo e della carriera. Bisogna sempre rialzarsi e mostrare il meglio di stessi”, ha detto la russa.

“Ho lottato per restare più tempo in campo, volevo rimontare, volevo davvero continuare a lontare. Credo che, alla fine del match, a lei sia venuta la paura di vincere; poprio in quello, poi, è stata la grande differenza”, ha aggiunto. “E’ stata una grande lotta. In Russia hanno dovuto seguire tutti l’incontro, nonostante lì noi non abbiamo canali televisivi che mandino in onda il tennis. E’ stato un grande omaggio al tennis ed allo sport, Sveta ed io dobbiamo essere orgogliose” ha dichiarato la Vesnina, capace di imporsi per l’appunto contro Svetlana Kuznetsova e alzare il titolo di campionessa nel cielo californiano (6-7(6), 7-5, 6-4 il punteggio finale).

Edoardo Gamacchio