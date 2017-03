Petra Kvitova ed il suo rientro: Parla il portavoce “La convalescenza di Petra continua come da programma, non ci sono complicazioni, ma il suo ritorno rimane una questione aperta”

Petra Kvitova continua il suo percorso per rientrare piano piano nuovamente sui campi da tennis.

Il portavoce Karel Tejkal ha dichiarato: “La mano è debole e ha cicatrici, ma a prima vista sembra ora del tutto normale ed ha ripreso in mano nuovamente la racchetta e utilizza l’arto normalmente nella vita quotidiana.

In questo momento nessuno può fissare una data concreta. La convalescenza di Petra continua come da programma, non ci sono complicazioni, ma il suo ritorno rimane una questione aperta. Ancora non c’è una data per il rientro ma speriamo possa avvenire nella seconda parte della stagione”.