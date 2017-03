Il circuito WTA si sposta a Miami: chi è la favorita?

Il tennis femminile vive un periodo di evidente transizione: una Serena Williams da molti indicata come la reale numero 1 del ranking ma sempre meno presente nei vari tornei se non negli appuntamenti topici (qualcuno ha detto solo Slam?), una Angelique Kerber di nuovo in vetta ma per tanti numero 1 senza (troppo) merito e distante anni luce dalla giocatrice ammirata nel 2016, più una serie di comprimarie che avrebbero dovuto avvantaggiarsi dell’assenza della Williams e che invece per svariati motivi si ritrovano in crisi (Halep e Aga Radwanska su tutte) per arrivare a giocatrici che indovinano la settimana o il torneo giusto e fanno il colpaccio (Vesnina a Indian Wells ne è l’esempio lampante ma per certi versi anche la Kuznetsova può essere tirata in ballo). In questo periodo un po’ confusionario, il circuito WTA lascia Indian Wells e si sposta a Miami, dove mancherà ancora la Williams più giovane e dove altre cercheranno la loro personale rivincita.

Le mie favorite: Johanna Konta (la preferisco all’alternativa Keys) e Kristina Mladenovic nella parte alta, Karolina Pliskova (sulla Svitolina) e Cibulkova (sulla Wozniacki) nella parte bassa, certamente la zona del tabellone con maggior talento e le giocatrici più forti. La Pliskova ha un grande occasione per continuare il suo percorso di avvicinamento alla vetta: per le altre, eccezion fatta per una lanciatissima Mladenovic, una grande occasione.

Chi rischia fin da subito? Le big entreranno in gara dal secondo turno ma per alcune di loro, fin dai primi impegni, inizieranno i problemi. La Kerber nuovamente numero 1 dovrà fare attenzione alla russa Kasatkina, probabile avversario di terzo turno: chi vincerà fra la tedesca impegnata nell’affannosa ricerca di quella che fu (l’anno passato) e la russa in crisi di risultati (viene da alcune brucianti sconfitte)? Halep da valutare per le condizioni fisiche mentre per Aga Radwnaska saranno da valutare soprattutto la condizione e la convinzione psicologica.

Sento profumo di rivincita: Muguruza e Cibulkova non hanno cominciato il loro 2017 in maniera scintillante ma a Indian Wells hanno mostrato alcuni segnali incoraggianti, soprattutto la spagnola. Impegnate nella stessa parte di tabellone, le due potrebbero affrontarsi nei quarti di finale: la vincente sarà la vera sorpresa in quel di Miami?

Capitolo Italia: presenza numerica ridotta ai minimi termini, con le sole Vinci (tds 25) ed Errani a rappresentare il tricolore. Per la tarantina esordio al 2T, con la vincente fra la Anisimova (di cui si dice un gran bene) e una qualificata, con la Kuznetsova probabile terzo turno, per una rivincita da acchiappare al volo dopo il match di Indian Wells perso con tanti rimpianti. 3T già difficile con eventuale 4T contro Mladenovic o Venus Williams: non proprio uno spot facilissimo per la versione attuale della Vinci.

Sara Errani ha invece pescato la svizzera Bencic al 1T: per molti la svizzera è una giocatrice in netto calo, appesantita e smarrita, per altri sul cemento è comunque superiore alla romagnola. Equilibrio che dovrebbe regnare sovrano ma Sara potrebbe avere le armi per farcela: sarebbe una vittoria ottima per il morale. Eventuale 2T con la Zhang mentre al turno successivo dovrebbe esserci la Muguruza, giocatrice che dovrebbe sbarrarle la strada, salvo piacevoli sorprese.

Tante previsioni, tante idee, pronostici che saranno puntualmente smentiti dal campo: non è forse proprio questo il bello del tennis?

Main draw – Parte Alta

(1) Kerber, Angelique vs Bye

Duan, Ying-Ying vs Siegemund, Laura

Rogers, Shelby vs Qualifier

Bye vs (31) Kasatkina, Daria

(20) Suárez Navarro, Carla vs Bye

Goerges, Julia vs Riske, Alison

Qualifier vs Chirico, Louisa

Bye vs (16) Bertens, Kiki

(11) Williams, Venus vs Bye

(WC) Haddad Maia, Beatriz vs Tsurenko, Lesia

Watson, Heather vs Qualifier

Bye vs (22) Mladenovic, Kristina

(25) Vinci, Roberta vs Bye

(WC) Anisimova, Amanda vs Qualifier

Minella, Mandy vs Pliskova, Kristyna

Bye vs (7) Kuznetsova, Svetlana

(3) Halep, Simona vs Bye

Kucova, Kristina vs Osaka, Naomi

Qualifier vs Qualifier

Bye vs (32) Makarova, Ekaterina

(21) Garcia, Caroline vs Bye

Peng, Shuai vs Kovinic, Danka

Bouchard, Eugenie vs (WC) Barty, Ashleigh

Bye vs (14) Stosur, Samantha

(10) Konta, Johanna vs Bye

Cornet, Alizé vs Qualifier

Dodin, Oceane vs Parmentier, Pauline

Bye vs (24) Babos, Timea

(28) Begu, Irina-Camelia vs Bye

Arruabarrena, Lara vs (WC) Vikhlyantseva, Natalia

Golubic, Viktorija vs Pironkova, Tsvetana

Bye vs (8) Keys, Madison

Main draw – Parte Bassa

(6) Muguruza, Garbiñe vs Bye

Mchale, Christina vs Beck, Annika

Errani, Sara vs Bencic, Belinda

Bye vs (30) Zhang, Shuai

(19) Sevastova, Anastasija vs Bye

Cirstea, Sorana vs Puig, Monica

Davis, Lauren vs Qualifier

Bye vs (12) Wozniacki, Caroline

(13) Vesnina, Elena vs Bye

Bellis, Catherine vs (WC) Tomljanovic, Ajla

Wickmayer, Yanina vs Safarova, Lucie

Bye vs (23) Gavrilova, Daria

(29) Konjuh, Ana vs Bye

Flipkens, Kirsten vs Brady, Jennifer

Doi, Misaki vs Qualifier

Bye vs (4) Cibulkova, Dominika

(5) Radwanska, Agnieszka vs Bye

Qualifier vs Wang, Qiang

Bondarenko, Kateryna vs (WC) Badosa Gibert, Paula

Bye vs (26) Lucic-Baroni, Mirjana

(17) Pavlyuchenkova, Anastasia vs Bye

Jankovic, Jelena vs Shvedova, Yaroslava

(WC) Mattek-Sands, Bethanie vs Siniakova, Katerina

Bye vs (9) Svitolina, Elina

(15) Strycova, Barbora vs Bye

Larsson, Johanna vs Niculescu, Monica

Petkovic, Andrea vs Qualifier

Bye vs (18) Vandeweghe, CoCo

(27) Putintseva, Yulia vs Bye

Witthoeft, Carina vs (WC) Gibbs, Nicole

Qualifier vs Ostapenko, Jelena

Bye vs (2) Pliskova, Karolina

Alessandro Orecchio