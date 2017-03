Stefanos Tsitsipas wild card nel torneo challenger di Mouratoglou

Mancano pochi giorni all’inizio della prima edizione del Verrazzano Open, torneo Challenger organizzato a Sophia-Antipolis dalla Mouratoglou Tennis Academy.

Gli organizzatori della manifestazione hanno annunciato che Stefanos Tsitsipas giocherà grazie ad una wild card. Il greco, ex n.1 al mondo tra gli Under 18, sarà una delle tante stelle al via.

Lorenzo Carini