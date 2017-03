Paul Annacone su Kyrgios: “Nessun tennista si avvicina al talento di Roger, eccetto Nick”

Paul Annacone, ex allenatore di Pete Sampras e Roger Federer, considera Nick Kyrgios come uno dei migliori talenti in circolazione.

“Non ho dubbi: Kyrgios è sicuramente il giocatore più talentuoso. Nessun tennista si avvicina al talento di Roger, eccetto Nick”, ha dichiarato il tecnico americano.

Lorenzo Carini