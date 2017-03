Challenger Quanzhou: I risultati della seconda giornata. Thomas Fabbiano batte Sonego nel derby. Out Vanni

Thomas Fabbiano conquista il secondo turno nel torneo challenger di Quanzhou.

Il 27enne pugliese di San Giorgio Ionico, numero 168 Atp e sesta testa di serie, si è imposto per 62 64 nel derby tricolore contro Lorenzo Sonego, numero 318 Atp.

Al secondo turno Fabbiano troverà dall’altra parte della rete il kazako Aleksandr Nedovyesov, numero 186 Atp.

Esce di scena Luca Vanni, numero 127 Atp e terzo favorito del seeding, che ha ceduto per 64 63 al russo Aslan Karatsev, numero 293 del ranking mondiale.

Challenger Quanzhou | Cemento | $50.000 – 1° Turno

Centre Court – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Lorenzo Sonego vs [6] Thomas Fabbiano



CH Quanzhou Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 2 4 Thomas Fabbiano [6] Thomas Fabbiano [6] 6 6 Vincitore: T. FABBIANO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 3-3 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-4 → 1-5 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-1 → 1-2 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

0 Aces 11 Double Faults 175% 1st Serve % 69%25/42 (60%) 1st Serve Points Won 28/34 (82%)8/14 (57%) 2nd Serve Points Won 9/15 (60%)5/8 (63%) Break Points Saved 0/0 (0%)9 Service Games Played 96/34 (18%) 1st Return Points Won 17/42 (40%)6/15 (40%) 2nd Return Points Won 6/14 (43%)0/0 (0%) Break Points Won 3/8 (38%)9 Return Games Played 933/56 (59%) Total Service Points Won 37/49 (76%)12/49 (24%) Total Return Points Won 23/56 (41%)45/105 (43%) Total Points Won 60/105 (57%)

2. [3] Luca Vanni vs Aslan Karatsev



CH Quanzhou Luca Vanni [3] Luca Vanni [3] 4 3 Aslan Karatsev Aslan Karatsev 6 6 Vincitore: A. KARATSEV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 L. Vanni 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 L. Vanni 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 A. Karatsev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Karatsev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Vanni 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 4-5 → 4-6 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 df 15-40 3-5 → 4-5 L. Vanni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 A. Karatsev 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-3 → 1-4 L. Vanni 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-2 → 1-3 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Vanni 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 A. Karatsev 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

1 Aces 41 Double Faults 249% 1st Serve % 61%19/27 (70%) 1st Serve Points Won 26/36 (72%)12/28 (43%) 2nd Serve Points Won 11/23 (48%)2/6 (33%) Break Points Saved 2/4 (50%)9 Service Games Played 1010/36 (28%) 1st Return Points Won 8/27 (30%)12/23 (52%) 2nd Return Points Won 16/28 (57%)2/4 (50%) Break Points Won 4/6 (67%)10 Return Games Played 931/55 (56%) Total Service Points Won 37/59 (63%)22/59 (37%) Total Return Points Won 24/55 (44%)53/114 (46%) Total Points Won 61/114 (54%)

3. [1] Yuichi Sugita vs Ilya Ivashka



CH Quanzhou Yuichi Sugita [1] Yuichi Sugita [1] 7 1 4 Ilya Ivashka Ilya Ivashka 5 6 6 Vincitore: I. IVASHKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Y. Sugita 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 Y. Sugita 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 I. Ivashka 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 2-3 → 2-4 Y. Sugita 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 I. Ivashka 30-0 ace 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Y. Sugita 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 I. Ivashka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 I. Ivashka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Y. Sugita 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 I. Ivashka 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Y. Sugita 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 I. Ivashka 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Y. Sugita 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 I. Ivashka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Y. Sugita 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 6-5 → 7-5 I. Ivashka 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Y. Sugita 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 5-4 → 5-5 I. Ivashka 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Y. Sugita 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 4-4 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 2-2 Y. Sugita 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 I. Ivashka 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

4. [4] Jeevan Nedunchezhiyan / Christopher Rungkat vs [WC] Di Wu / Zhizhen Zhang



CH Quanzhou Jeevan Nedunchezhiyan / Christopher Rungkat [4] Jeevan Nedunchezhiyan / Christopher Rungkat [4] 7 7 Di Wu / Zhizhen Zhang Di Wu / Zhizhen Zhang 6 6 Vincitori: NEDUNCHEZHIYAN / RUNGKAT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 D. Wu / Zhang 15-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Nedunchezhiyan / Rungkat 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 6-5 D. Wu / Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 5-4 → 5-5 J. Nedunchezhiyan / Rungkat 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 D. Wu / Zhang 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Nedunchezhiyan / Rungkat 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 D. Wu / Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 4-2 J. Nedunchezhiyan / Rungkat 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Wu / Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 J. Nedunchezhiyan / Rungkat 0-15 15-15 30-15 30-30 0-2 → 1-2 D. Wu / Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 J. Nedunchezhiyan / Rungkat 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 0*-2 0-3* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 J. Nedunchezhiyan / Rungkat 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 D. Wu / Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 5-6 J. Nedunchezhiyan / Rungkat 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 5-4 → 5-5 D. Wu / Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 J. Nedunchezhiyan / Rungkat 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 D. Wu / Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Nedunchezhiyan / Rungkat 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 D. Wu / Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 2-3 J. Nedunchezhiyan / Rungkat 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Wu / Zhang 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Nedunchezhiyan / Rungkat 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 D. Wu / Zhang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 3 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Nikola Milojevic vs [Q] Hubert Hurkacz



CH Quanzhou Nikola Milojevic Nikola Milojevic 6 5 4 Hubert Hurkacz Hubert Hurkacz 4 7 6 Vincitore: H. HURKACZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-5 → 4-6 N. Milojevic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 N. Milojevic 15-0 15-15 40-30 2-4 → 3-4 H. Hurkacz 15-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 N. Milojevic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 H. Hurkacz 30-0 ace 30-15 df 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 N. Milojevic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 N. Milojevic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 df 5-6 → 5-7 N. Milojevic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-4 → 5-5 N. Milojevic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 3-4 → 4-4 N. Milojevic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 N. Milojevic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 1-3 N. Milojevic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 N. Milojevic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 5-4 → 6-4 N. Milojevic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 H. Hurkacz 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 4-3 → 4-4 N. Milojevic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 N. Milojevic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 H. Hurkacz 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 2-2 N. Milojevic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 N. Milojevic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [PR] Yuki Bhambri vs Tatsuma Ito



CH Quanzhou Yuki Bhambri Yuki Bhambri 7 6 Tatsuma Ito Tatsuma Ito 6 2 Vincitore: Y. BHAMBRI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 T. Ito 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Y. Bhambri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 T. Ito 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Y. Bhambri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Ito 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Y. Bhambri 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Ito 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Y. Bhambri 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 2-2* 3*-2 4*-2 ace 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 Y. Bhambri 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 T. Ito 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Y. Bhambri 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 T. Ito 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Y. Bhambri 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 T. Ito 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Y. Bhambri 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Ito 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Y. Bhambri 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 T. Ito 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Y. Bhambri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Ito 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Yasutaka Uchiyama vs [4] Blaz Kavcic



CH Quanzhou Yasutaka Uchiyama Yasutaka Uchiyama 3 5 Blaz Kavcic [4] Blaz Kavcic [4] 6 7 Vincitore: B. KAVCIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Y. Uchiyama 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 B. Kavcic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 Y. Uchiyama 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 B. Kavcic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 Y. Uchiyama 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 B. Kavcic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Y. Uchiyama 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 B. Kavcic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Y. Uchiyama 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 B. Kavcic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-1 → 1-1 B. Kavcic 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Y. Uchiyama 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 B. Kavcic 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-4 → 3-5 Y. Uchiyama 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 B. Kavcic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 3-2 → 3-3 Y. Uchiyama 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 B. Kavcic 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Y. Uchiyama 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 B. Kavcic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 Y. Uchiyama 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court C – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Gero Kretschmer / Alexander Satschko vs Uladzimir Ignatik / Aleksandr Nedovyesov



CH Quanzhou Gero Kretschmer / Alexander Satschko Gero Kretschmer / Alexander Satschko 7 6 Uladzimir Ignatik / Aleksandr Nedovyesov Uladzimir Ignatik / Aleksandr Nedovyesov 6 4 Vincitori: KRETSCHMER / SATSCHKO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Kretschmer / Satschko 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 6-4 U. Ignatik / Nedovyesov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 G. Kretschmer / Satschko 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 U. Ignatik / Nedovyesov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 4-3 G. Kretschmer / Satschko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 U. Ignatik / Nedovyesov 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-2 → 3-2 G. Kretschmer / Satschko 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 U. Ignatik / Nedovyesov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 G. Kretschmer / Satschko 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 U. Ignatik / Nedovyesov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 U. Ignatik / Nedovyesov 15-0 ace 30-0 ace 40-0 6-5 → 6-6 G. Kretschmer / Satschko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 U. Ignatik / Nedovyesov 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 5-4 → 5-5 G. Kretschmer / Satschko 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 U. Ignatik / Nedovyesov 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-3 → 4-4 G. Kretschmer / Satschko 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 U. Ignatik / Nedovyesov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 G. Kretschmer / Satschko 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 U. Ignatik / Nedovyesov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 G. Kretschmer / Satschko 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 U. Ignatik / Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Kretschmer / Satschko 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [WC] Yan Bai / Rigele Te vs Cheng-Peng Hsieh / Hsien-Yin Peng



CH Quanzhou Yan Bai / Rigele Te Yan Bai / Rigele Te 4 4 Cheng-Peng Hsieh / Hsien-Yin Peng Cheng-Peng Hsieh / Hsien-Yin Peng 6 6 Vincitori: HSIEH / PENG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Hsieh / Peng 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 4-5 → 4-6 Y. Bai / Te 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 C. Hsieh / Peng 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 3-4 → 3-5 Y. Bai / Te 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 C. Hsieh / Peng 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Y. Bai / Te 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-2 → 2-3 C. Hsieh / Peng 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Y. Bai / Te 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 C. Hsieh / Peng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Y. Bai / Te 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Hsieh / Peng 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Y. Bai / Te 15-0 30-0 ace 30-15 ace 3-5 → 4-5 C. Hsieh / Peng 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-5 → 3-5 Y. Bai / Te 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 C. Hsieh / Peng 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-4 → 1-5 Y. Bai / Te 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 1-3 → 1-4 C. Hsieh / Peng 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Y. Bai / Te 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 1-2 C. Hsieh / Peng 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 Y. Bai / Te 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

3. Toshihide Matsui / Tsung-Hua Yang vs [2] Sanchai Ratiwatana / Sonchat Ratiwatana