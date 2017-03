Challenger Quanzhou: I risultati della seconda giornata con il live dettagliato (In campo tre azzurri)

Challenger Quanzhou | Cemento | $50.000 – 1° Turno

Centre Court – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Lorenzo Sonego vs [6] Thomas Fabbiano



CH Quanzhou Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 0 2 2 Thomas Fabbiano [6] • Thomas Fabbiano [6] 30 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Fabbiano 15-0 30-0 2-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-4 → 1-5 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-1 → 1-2 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [3] Luca Vanni vs Aslan Karatsev



3. [1] Yuichi Sugita vs Ilya Ivashka



4. [4] Jeevan Nedunchezhiyan / Christopher Rungkat vs [WC] Di Wu / Zhizhen Zhang



Court 3 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Nikola Milojevic vs [Q] Hubert Hurkacz



CH Quanzhou Nikola Milojevic • Nikola Milojevic 0 6 1 Hubert Hurkacz Hubert Hurkacz 0 4 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 N. Milojevic 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 N. Milojevic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 5-4 → 6-4 N. Milojevic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 H. Hurkacz 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 4-3 → 4-4 N. Milojevic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 N. Milojevic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 H. Hurkacz 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 2-2 N. Milojevic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 N. Milojevic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [PR] Yuki Bhambri vs Tatsuma Ito



3. Yasutaka Uchiyama vs [4] Blaz Kavcic



Court C – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Gero Kretschmer / Alexander Satschko vs Uladzimir Ignatik / Aleksandr Nedovyesov



CH Quanzhou Gero Kretschmer / Alexander Satschko Gero Kretschmer / Alexander Satschko 3* 6 Uladzimir Ignatik / Aleksandr Nedovyesov Uladzimir Ignatik / Aleksandr Nedovyesov 4 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 6-6 U. Ignatik / Nedovyesov 15-0 ace 30-0 ace 40-0 6-5 → 6-6 G. Kretschmer / Satschko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 U. Ignatik / Nedovyesov 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 5-4 → 5-5 G. Kretschmer / Satschko 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 U. Ignatik / Nedovyesov 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-3 → 4-4 G. Kretschmer / Satschko 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 U. Ignatik / Nedovyesov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 G. Kretschmer / Satschko 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 U. Ignatik / Nedovyesov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 G. Kretschmer / Satschko 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 U. Ignatik / Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Kretschmer / Satschko 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [WC] Yan Bai / Rigele Te vs Cheng-Peng Hsieh / Hsien-Yin Peng



3. Toshihide Matsui / Tsung-Hua Yang vs [2] Sanchai Ratiwatana / Sonchat Ratiwatana



