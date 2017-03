Stan Wawrinka e quello Str... scherzoso a Roger Federer (Video)

Roger Federer rideva durante la premiazione della finale di Indian Wells ed ecco Stan Wawrinka che a sorpresa ed in maniera scherzosa pronuncia queste parole “Ecco, intanto Roger sta ridendo, sei proprio uno st…o!”.

Federer poi ha chiarito in conferenza stampa: “tante altre volte sono stato chiamato in quel modo, diciamo che lo prendo piuttosto come un bel complimento! Quel sorriso in realtà era nel cercare di tirare su di morale Stan“.