Indian Wells: Le dichiarazioni di Federer e Wawrinka. Roger “vincere in Australia e ad Indian Wells non rientrava nei nostri piani. Quindi ora è molto importante riposare al massimo”

Roger Federer : “A novembre-dicembre, ci siamo riuniti con tutto il team per parlare degli obiettivi di questa stagione. Volevamo fissarci degli obiettivi, e essere in top 8 dopo Wimbledon era uno di questi, perché se avessi perso subito in Australia, sarei sceso al numero 35.

E’ fantastico, ma ovviamente bisogna rivedere gli obiettivi ora e dire, da dove si riparte? Perché vincere in Australia e ad Indian Wells non rientrava nei nostri piani. Quindi ora è molto importante riposare al massimo. Spero di andare più in fondo possibile a Miami. Vincere back to back Indian Wells e Miami sarà molto difficile. Il tabellone sarà complicato fin dal primo turno, le condizioni saranno diverse e quindi cercherò di rimanere sano questa volta e non di ammalarmi come ho fatto l’anno scorso. In ogni caso, per i prossimi 4-5 giorni la priorità assoluta é riposare. Poi a fine Miami decideremo cosa fare per la stagione su terra battuta e penseremo agli obiettivi perché sono sicuramente diversi rispetto all’inizio.

Quando giochi poco, i tornei che fai diventano molto più importanti. Quando giochi di più, puoi dire vedremo cosa accadrà. È per questo che tanti giocatori giocano tanti tornei perché in questo modo possono giocare con minor pressione. Quindi giocando meno tornei io gioco com maggiore intensità e pressione.

La mia programmazione deve essere congeniale non solo a me come giocatore ma anche a Mirka e ai miei figli, in modo che non debba chiedere loro uno sforzo troppo importante.”

Stan Wawrinka : “Non so cosa mi abbia reso così emozionato in campo. Forse per la tensione accumulata nelle ultime settimane. È una dura sconfitta. Da un lato sono contento di essere arrivato in finale. È un grande risultato, ma si vuole sempre fare di più e perdere una finale non è mai semplice da digerire. Ho avuto anche delle settimane post Australian Open dure perché ero infortunato. Ad ogni modo sono contento di esser tornato a questo livello così velocemente. Vedere Roger al top alla sua età è sicuramente incoraggiante per me che compirò 32 anni tra qualche giorno. È dura perdere contro di lui, ma siamo abituati a perderci visto che è il miglior giocatore di sempre. È un giocatore complicato da affrontare per il gioco che ho perché gioca in maniera rapida e non ti fa sentire a tuo agio. È semplicemente straordinario. Gioca così bene, tutto sembra perfetto. Si muove straordinariamente bene. Fa tutto quello che si può fare su un campo da tennis.”