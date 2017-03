WTA Miami: Il Tabellone Principale. Vinci al secondo turno. La Errani pesca la Bencic

Roberta Vinci e Sara Errani saranno impegnate la prossima settimana nel tabellone principale del torneo WTA Premier Mandatory di Miami ($7.669.423, hard).

La Vinci, n.25 del seeding è già al secondo turno, invece Sara Errani sfiderà Belinda Bencic.

Main draw – Parte Alta

(1) Kerber, Angelique vs Bye

Duan, Ying-Ying vs Siegemund, Laura

Rogers, Shelby vs Qualifier

Bye vs (31) Kasatkina, Daria

(20) Suárez Navarro, Carla vs Bye

Goerges, Julia vs Riske, Alison

Qualifier vs Chirico, Louisa

Bye vs (16) Bertens, Kiki

(11) Williams, Venus vs Bye

(WC) Haddad Maia, Beatriz vs Tsurenko, Lesia

Watson, Heather vs Qualifier

Bye vs (22) Mladenovic, Kristina

(25) Vinci, Roberta vs Bye

(WC) Anisimova, Amanda vs Qualifier

Minella, Mandy vs Pliskova, Kristyna

Bye vs (7) Kuznetsova, Svetlana

(3) Halep, Simona vs Bye

Kucova, Kristina vs Osaka, Naomi

Qualifier vs Qualifier

Bye vs (32) Makarova, Ekaterina

(21) Garcia, Caroline vs Bye

Peng, Shuai vs Kovinic, Danka

Bouchard, Eugenie vs (WC) Barty, Ashleigh

Bye vs (14) Stosur, Samantha

(10) Konta, Johanna vs Bye

Cornet, Alizé vs Qualifier

Dodin, Oceane vs Parmentier, Pauline

Bye vs (24) Babos, Timea

(28) Begu, Irina-Camelia vs Bye

Arruabarrena, Lara vs (WC) Vikhlyantseva, Natalia

Golubic, Viktorija vs Pironkova, Tsvetana

Bye vs (8) Keys, Madison

Main draw – Parte Bassa

(6) Muguruza, Garbiñe vs Bye

Mchale, Christina vs Beck, Annika

Errani, Sara vs Bencic, Belinda

Bye vs (30) Zhang, Shuai

(19) Sevastova, Anastasija vs Bye

Cirstea, Sorana vs Puig, Monica

Davis, Lauren vs Qualifier

Bye vs (12) Wozniacki, Caroline

(13) Vesnina, Elena vs Bye

Bellis, Catherine vs (WC) Tomljanovic, Ajla

Wickmayer, Yanina vs Safarova, Lucie

Bye vs (23) Gavrilova, Daria

(29) Konjuh, Ana vs Bye

Flipkens, Kirsten vs Brady, Jennifer

Doi, Misaki vs Qualifier

Bye vs (4) Cibulkova, Dominika

(5) Radwanska, Agnieszka vs Bye

Qualifier vs Wang, Qiang

Bondarenko, Kateryna vs (WC) Badosa Gibert, Paula

Bye vs (26) Lucic-Baroni, Mirjana

(17) Pavlyuchenkova, Anastasia vs Bye

Jankovic, Jelena vs Shvedova, Yaroslava

(WC) Mattek-Sands, Bethanie vs Siniakova, Katerina

Bye vs (9) Svitolina, Elina

(15) Strycova, Barbora vs Bye

Larsson, Johanna vs Niculescu, Monica

Petkovic, Andrea vs Qualifier

Bye vs (18) Vandeweghe, CoCo

(27) Putintseva, Yulia vs Bye

Witthoeft, Carina vs (WC) Gibbs, Nicole

Qualifier vs Ostapenko, Jelena

Bye vs (2) Pliskova, Karolina