Masters 1000 Indian Wells: Roger Federer vola, supera Stan Wawrinka in due set e conquista il quinto titolo in California con un tennis magnifico (di M. Mazzoni)

Federer-2017 vola letteralmente sul campo. Non corre, vola. Leggero, aggressivo con non mai, efficace. E tecnicamente bellissimo. Con un tennis di un’aggressività mai vista e di qualità eccezionale, supera Stan Wawrinka in due set, conquistando il quinto titolo ad Indian Wells e 90esimo in carriera. Stavolta nel torneo è stato anche fortunato per la vittoria senza giocare vs il pericolosissimo Kyrgios, ma è cresciuto match dopo match; ha demolito Nadal e s’è presentato in finale tirato a lucido, sereno, totalmente in forma e fiducia. Ed in campo s’è visto. La storia degli head to head vs. Wawrinka diceva che mai Stan l’aveva battuto al di fuori della terra battuta, ma si è certamente avvicinato al campionissimo negli anni, con alcune sconfitte molto tirate. Il match di oggi ha confermato tutto questo: quando Roger gioca così, è superiore a Stan perché sa fare più cose, può cambiare ritmo e soluzione nel momento decisivo; risponde meglio di Stan, o almeno più aggressivo, rubandogli quel tempo di gioco che non permette al rivale (praticamente a nessuno…) di trovare una contromossa vincente. Federer non ha sbagliato praticamente niente oggi. Ha servito bene, variando continuamente angoli e rotazioni; il dritto ha funzionato benissimo, anche oggi quel cross potente e preciso l’ha sostenuto, spaccando spesso lo scambio o prendendo il rivale in contro piede. Ed il sorprendente rovescio di questa stagione ha retto ed in alcune situazioni anche sovrastato quello di Wawrinka, uno dei migliori (se non il migliore ad una mano) dell’intero tour. La capacità di rubare tempo di gioco col rovescio, non subendo più quella diagonale, ha di fatto cancellato forse l’unico “punto debole” nel tennis dello svizzero. Quando sta così bene fisicamente, il servizio gira e resta aggressivo, batterlo diventa una impresa quasi impossibile. Wawrinka non ha molto da rimproverarsi. Quando è scappato via all’avvio del secondo set doveva forse riuscire a consolidare il break, e cercare di forzare il match al terzo; e nei game in cui ha ceduto il servizio (ed i set) ha commesso qualche errore di troppo col rovescio, ma l’ha fatto per non essere aggredito, prendendosi rischi onesti. Altra chiave tecnica della partita, la sapienza con cui Roger ha usato il rovescio back per cambiare ritmo in precisi momenti del match, quando ha voluto rompergli il ritmo, a sorpresa. Con quella variazione, ha proposto a Stan delle palle basse e senza peso contro il dritto, la situazione tecnica più complessa da affrontare, e da cui è uscito sempre sconfitto. Ecco la cronaca del match.

Si inizia quasi alle 23 (ora italiana), con Roger alla battuta, ed inizia velocissimo. Due rovesci vincenti, uno lungo linea ed il secondo cross, bellissimi, evidenza di questo Federer 2017 così centrato e migliorato sul lato sinistro. 1-0 Federer, che lascia partire una prima risposta di rovescio fantastica, in totale anticipo lungo linea. Wawrinka non si fa intimorire: scarica servizi e dritti potenti, 1 pari. Il set segue i servizi. Federer gioca tutto sull’anticipo, piedi quasi in campo e via a rubare tempo di gioco verticalizzando immediatamente; Wawrinka tira le sue bordate ben dietro la riga di fondo, con precisione e spin, con servizi regolari. 3-2 Federer. Sesto game, doppio fallo di Stan ed anche il rovescio scappa via, 15-30. La prima di servizio lo aiuta, tre botte ingestibili e 3 pari. Roger sprizza energia da tutti i pori, come un treno torna avanti 4-3. E’ sorprendente anche come sia estremamente offensivo, sfidando il passante di Wawrinka con tagli ed attacchi veloci. Stan c’è, risponde palla su palla, solidissimo alla battuta e con i fondamentali. 4 pari. Wawrinka è in difficoltà a leggere i servizi di Roger, che varia continuamente angolo e rotazione, nonostante tenga una posizione molto arretrata alla risposta. Federer sale 5-4 in sicurezza, non concedendo niente. Adesso c’è pressione su Stan, con la prima che non entra e… la partita che si infiamma. Scambio duro sul 30 pari, entrambi corrono, fino ad un taglio maligno di Roger sul dritto di Stan. Palla bassa e senza peso, è difficile da gestire in corsa, tanto che il drive difensivo di Wawrinka vola lungo. Set point Federer! Altro duro scambio, con una palla mal centrata di Stan che resta in campo, ma poi il pressing di Roger porta il connazionale all’errore. 6-4 Federer, un set veloce, che si è deciso in pochi punti nel decimo game. Roger praticamente perfetto nei turni di servizio, estremamente veloce ed aggressivo.

Secondo set, Federer al servizio. Wawrinka inizia assai deciso, tira un paio di mazzate micidiali delle sue e sale 0-30; poi 0-40 con dritto cross poderoso dal centro. Tre immediate palle break per Stan. La battuta non aiuta il campione AO17, ma il dritto in anticipo e contro piede sì. La terza chance è fatale a Roger, che esagera con un rovescio di attacco. Break Wawrinka, che approfitta del primo game scadente del rivale al servizio (solo una prima palla su sei nel game). 1-0 Wawrinka, che nel secondo game si prende un paio di rischi di troppo nello scambio. Si va ai vantaggi, e Roger punge con una risposta di dritto in totale anticipo, imprendibile. L’attacco di Stan è chiamato out, occhio di falco salva Stan, cancellando la palla del contro break. Federer sale in cattedra, volando sul campo in diagonale, poi aggredendo la rete e chiudendo con un tocco cross da maestro. Seconda palla break, ma Wawrinka scatena la potenza del suo rovescio. Si salva lo US Open 2016 Champion, 2-0, e poi 2-1. Quarto game, Stan esagera nella spinta, 0-30, e si fa sorprendere da un colpo lungo e arrotato del rivale, spedendo lungo. 15-40 due palle break per Roger. Wawrinka attacca, forse troppo presto, per non essere attaccato, ma fuori posizione è passato. Break Federer, 2 pari. Dopo 50 minuti di tennis di altissimo profilo tecnico, arrivano errori, da parte di entrambi, ma lo spettacolo resta molto alto perché ci provano, lavorano su tutto il campo, variano soluzioni e muovono continuamente il gioco. 3-2 Federer, inerzia nel set ribaltata. Scambi duri nel sesto game, Wawrinka chiama un Challenger, ma lo perde, c’è lotta e si va ai vantaggi. Servizio e dritto lo aiuta, 3 pari. Roger trova meno punti diretti con la prima, ed è un filo più pigro nel cercare la palla con i piedi (velocissimi in questo 2017). Piccoli grattacapi, ma 4-3 Federer. Wawrinka si fa sorprendere dalla lunghezza della risposta di Roger, anche perché ha (volutamente) abbassato la velocità e rischio della sua prima di servizio, per aumentare la percentuale di prime in campo ed evitare le “perdite” con la seconda. Dopo il primo 15 ceduto, la tattica funziona, perché è bravo a prendere l’iniziativa dal centro del campo. 4 pari. Lavora bene col back, a zero Roger sale 5-4. Come nel primo set, adesso c’è pressione massima sul più giovane dei due svizzeri, ma Stan regge. Ace, drittone, rovescio cross da cineteca, 40-0. Roger resta aggrappato al game, 40-30, ma Wawrinka trova un bel kick da sinistra, 5 pari. Federer iper aggressivo, scende a rete e tocca con classe, 30-0. Stan però c’è, e si fa sentire aggredendo le seconde del connazionale con una potenza inaudita. 30 pari. Qua Stan invece commette un grave errore, mal gestendo una risposta su di una seconda non così insidiosa. Roger si assicura il tiebreak, salendo 6-5. Wawrinka spinge, ma apre fin troppo l’angolo e si fida “troppo” del rovescio, che gli esce. 30 pari, Roger a due punti dal match, e seconda di servizio. Duro scambio, Federer prova ad uscirne con dritto cross di polso dal centro, che esce largo di poco. Altro errore di Stan per eccesso di spinta, quasi avesse fretta, aggredire per non essere aggredito. 40 pari. Ancora il rovescio tradisce Stan, palla stoppata dal nastro. Match point Federer! Niente prima per Wawrinka, Roger è con piedi in campo, aggredisce e chiude di volo, a braccia alzate.

Un 2017 da sogno per Federer. Djokovic e Murray sono in condizioni incerte. Nadal stenta a fare l’ultimo salto di qualità. Chi fermerà questo Federer?

Marco Mazzoni

@marcomazz

La partita punto per punto



ATP Indian Wells Stan Wawrinka [3] Stan Wawrinka [3] 4 5 Roger Federer [9] Roger Federer [9] 6 7 Vincitore: R. FEDERER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 R. Federer 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-5 → 5-5 R. Federer 15-0 30-0 4-4 → 4-5 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 R. Federer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 R. Federer 0-15 15-15 15-30 df 40-30 2-2 → 2-3 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 R. Federer 0-15 15-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 R. Federer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Wawrinka 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 R. Federer 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Federer 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Wawrinka 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-1 → 1-1 R. Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

S. Wawrinka – R. Federer

5 Aces 2

3 Double Faults 1

61% 1st Serve % 63%

31/44 (70%) 1st Serve Points Won 28/36 (78%)

11/28 (39%) 2nd Serve Points Won 14/21 (67%)

2/5 (40%) Break Points Saved 2/3 (67%)

11 Service Games Played 11

8/36 (22%) 1st Return Points Won 13/44 (30%)

7/21 (33%) 2nd Return Points Won 17/28 (61%)

1/3 (33%) Break Points Won 3/5 (60%)

11 Return Games Played 11

42/72 (58%) Total Service Points Won 42/57 (74%)

15/57 (26%) Total Return Points Won 30/72 (42%)

57/129 (44%) Total Points Won 72/129 (56%)

3 Ranking 10

31 Age 35

Lausanne, Switzerland Birthplace Basel, Switzerland

St. Barthelemy, Switzerland Residence Switzerland

6’0″ (182 cm) Height 6’1″ (185 cm)

179 lbs (81 kg) Weight 187 lbs (85 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2002 Turned Pro 1998

7/3 Year to Date Win/Loss 8/1

0 Year to Date Titles 1

15 Career Titles 89

$28,460,822 Career Prize Money $101,639,185