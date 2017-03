Challenger Quanzhou: I risultati della prima giornata. Matteo Berrettini al secondo turno. Fuori Napolitano e Pellegrino

Matteo Berrettini avanza al secondo turno dove sfiderà Pedro Sousa, classe 1988 e n.199 ATP.

Escono di scena all’esordio Stefano Napolitano e Andrea Pellegrino.

[8] Enrique Lopez-Perez vs [Q] Matteo Berrettini



CH Quanzhou Enrique Lopez-Perez [8] Enrique Lopez-Perez [8] 6 6 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 7 7 Vincitore: M. BERRETTINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 E. Lopez-Perez 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-6 → 6-6 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 E. Lopez-Perez 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 E. Lopez-Perez 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 E. Lopez-Perez 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 E. Lopez-Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 E. Lopez-Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6 E. Lopez-Perez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-4 → 5-5 E. Lopez-Perez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 E. Lopez-Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-2 → 3-3 E. Lopez-Perez 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 ace 2-2 → 3-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 E. Lopez-Perez 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Lopez-Perez 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

10 Aces 83 Double Faults 260% 1st Serve % 62%43/59 (73%) 1st Serve Points Won 42/53 (79%)20/39 (51%) 2nd Serve Points Won 17/32 (53%)7/7 (100%) Break Points Saved 3/3 (100%)12 Service Games Played 1211/53 (21%) 1st Return Points Won 16/59 (27%)15/32 (47%) 2nd Return Points Won 19/39 (49%)0/3 (0%) Break Points Won 0/7 (0%)12 Return Games Played 1263/98 (64%) Total Service Points Won 59/85 (69%)26/85 (31%) Total Return Points Won 35/98 (36%)89/183 (49%) Total Points Won 94/183 (51%)

Stefano Napolitano vs Di Wu



CH Quanzhou Stefano Napolitano Stefano Napolitano 1 4 Di Wu Di Wu 6 6 Vincitore: D. WU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Wu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 D. Wu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 S. Napolitano 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 D. Wu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 D. Wu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Wu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 D. Wu 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 D. Wu 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 S. Napolitano 30-0 ace 40-0 40-15 0-3 → 1-3 D. Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 S. Napolitano 15-0 30-15 ace 30-30 30-40 0-1 → 0-2 D. Wu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3 Aces 12 Double Faults 056% 1st Serve % 73%17/28 (61%) 1st Serve Points Won 29/44 (66%)10/22 (45%) 2nd Serve Points Won 11/16 (69%)5/9 (56%) Break Points Saved 5/6 (83%)8 Service Games Played 915/44 (34%) 1st Return Points Won 11/28 (39%)5/16 (31%) 2nd Return Points Won 12/22 (55%)1/6 (17%) Break Points Won 4/9 (44%)9 Return Games Played 827/50 (54%) Total Service Points Won 40/60 (67%)20/60 (33%) Total Return Points Won 23/50 (46%)47/110 (43%) Total Points Won 63/110 (57%)

Christopher O’Connell vs [Q] Andrea Pellegrino



CH Quanzhou Christopher O'Connell Christopher O'Connell 6 6 Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 1 3 Vincitore: C. O'CONNELL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 C. O'Connell 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 C. O'Connell 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-2 → 3-2 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 C. O'Connell 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df ace 5-1 → 6-1 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-1 → 4-1 A. Pellegrino 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 C. O'Connell 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. O'Connell 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 0-0 → 1-0

8 Aces 02 Double Faults 184% 1st Serve % 63%31/49 (63%) 1st Serve Points Won 14/27 (52%)5/9 (56%) 2nd Serve Points Won 3/16 (19%)3/4 (75%) Break Points Saved 1/6 (17%)8 Service Games Played 813/27 (48%) 1st Return Points Won 18/49 (37%)13/16 (81%) 2nd Return Points Won 4/9 (44%)5/6 (83%) Break Points Won 1/4 (25%)8 Return Games Played 836/58 (62%) Total Service Points Won 17/43 (40%)26/43 (60%) Total Return Points Won 22/58 (38%)62/101 (61%) Total Points Won 39/101 (39%)

Challenger Quanzhou | Cemento | $50.000 – 1° Turno

Centre Court – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Yan Bai vs Pedro Sousa



CH Quanzhou Yan Bai Yan Bai 4 2 Pedro Sousa Pedro Sousa 6 6 Vincitore: P. SOUSA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 P. Sousa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Y. Bai 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 P. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Y. Bai 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 P. Sousa 15-0 30-0 40-30 A-40 1-2 → 1-3 Y. Bai 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 P. Sousa 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Y. Bai 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Sousa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Y. Bai 0-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 P. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 Y. Bai 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 P. Sousa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Y. Bai 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 P. Sousa 0-15 15-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Y. Bai 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Y. Bai 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [WC] Zhizhen Zhang vs Steven Diez



CH Quanzhou Zhizhen Zhang Zhizhen Zhang 4 2 Steven Diez Steven Diez 6 6 Vincitore: S. DIEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Z. Zhang 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 30-40 2-5 → 2-6 S. Diez 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 S. Diez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Z. Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 S. Diez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Z. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 S. Diez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Z. Zhang 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 S. Diez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Diez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 2-3 → 3-3 S. Diez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Diez 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Diez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 3 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Jaume Munar vs [7] Uladzimir Ignatik



CH Quanzhou Jaume Munar Jaume Munar 4 6 3 Uladzimir Ignatik [7] Uladzimir Ignatik [7] 6 3 6 Vincitore: U. IGNATIK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 U. Ignatik 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 J. Munar 0-15 0-30 df 0-40 3-4 → 3-5 U. Ignatik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Munar 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 U. Ignatik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 U. Ignatik 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 J. Munar 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 U. Ignatik 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Munar 15-0 15-15 df 30-15 30-30 5-3 → 6-3 U. Ignatik 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 J. Munar 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 U. Ignatik 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 4-2 J. Munar 15-0 30-15 df 40-15 ace 2-2 → 3-2 U. Ignatik 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Munar 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 U. Ignatik 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 U. Ignatik 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 J. Munar 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 U. Ignatik 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Munar 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 U. Ignatik 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 J. Munar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 U. Ignatik 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Munar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 U. Ignatik 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [5] Maximilian Marterer vs Marinko Matosevic



CH Quanzhou Maximilian Marterer [5] Maximilian Marterer [5] 0 6 3 Marinko Matosevic • Marinko Matosevic 0 3 0 Vincitore: M. MARTERER per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Matosevic 3-0 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 M. Matosevic 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Matosevic 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Matosevic 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 M. Marterer 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 4-2 M. Matosevic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 3-1 → 4-1 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Matosevic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Marterer 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Matosevic 15-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [WC] Rigele Te vs [2] Duckhee Lee



CH Quanzhou Rigele Te Rigele Te 4 6 Duckhee Lee [2] Duckhee Lee [2] 6 7 Vincitore: D. LEE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 D. Lee 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 R. Te 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 D. Lee 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 R. Te 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 5-3 → 5-4 D. Lee 15-0 15-15 30-15 ace 5-2 → 5-3 R. Te 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 D. Lee 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 R. Te 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 D. Lee 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Te 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 D. Lee 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 R. Te 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Lee 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 R. Te 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 3-5 → 4-5 D. Lee 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-4 → 3-5 R. Te 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 D. Lee 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 R. Te 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Lee 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Te 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 D. Lee 15-40 30-40 1-0 → 2-0 R. Te 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Court C – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Aleksandr Nedovyesov vs [WC] Zihao Xia



CH Quanzhou Aleksandr Nedovyesov Aleksandr Nedovyesov 6 6 Zihao Xia Zihao Xia 1 2 Vincitore: A. NEDOVYESOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Z. Xia 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 A. Nedovyesov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Z. Xia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Z. Xia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Nedovyesov 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 Z. Xia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Z. Xia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-1 → 6-1 A. Nedovyesov 15-0 30-0 ace 40-0 4-1 → 5-1 Z. Xia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 A. Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 Z. Xia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Nedovyesov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 Z. Xia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

3. [1] Andre Begemann / Aliaksandr Bury vs [PR] Ilija Bozoljac / Nikola Milojevic (non prima ore: 06:00)



CH Quanzhou Andre Begemann / Aliaksandr Bury [1] Andre Begemann / Aliaksandr Bury [1] 6 6 Ilija Bozoljac / Nikola Milojevic Ilija Bozoljac / Nikola Milojevic 2 3 Vincitori: BEGEMANN / BURY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Begemann / Bury 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-3 → 6-3 I. Bozoljac / Milojevic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-2 → 5-3 A. Begemann / Bury 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 5-2 I. Bozoljac / Milojevic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Begemann / Bury 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-1 → 4-1 I. Bozoljac / Milojevic 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 A. Begemann / Bury 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 I. Bozoljac / Milojevic 15-0 30-0 1-0 → 2-0 A. Begemann / Bury 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 I. Bozoljac / Milojevic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 5-2 → 6-2 A. Begemann / Bury 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-2 → 5-2 I. Bozoljac / Milojevic 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 A. Begemann / Bury 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 I. Bozoljac / Milojevic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Begemann / Bury 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 I. Bozoljac / Milojevic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 A. Begemann / Bury 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

4. Ilya Ivashka / Stefano Napolitano vs [3] Dino Marcan / Tristan-Samuel Weissborn



CH Quanzhou Ilya Ivashka / Stefano Napolitano Ilya Ivashka / Stefano Napolitano 1 3 Dino Marcan / Tristan-Samuel Weissborn [3] Dino Marcan / Tristan-Samuel Weissborn [3] 6 6 Vincitori: MARCAN / WEISSBORN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Marcan / Weissborn 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-5 → 3-6 I. Ivashka / Napolitano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-5 → 3-5 D. Marcan / Weissborn 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 2-5 I. Ivashka / Napolitano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-5 → 1-5 D. Marcan / Weissborn 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 0-5 I. Ivashka / Napolitano 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-3 → 0-4 D. Marcan / Weissborn 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-2 → 0-3 I. Ivashka / Napolitano 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 D. Marcan / Weissborn 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 I. Ivashka / Napolitano 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 D. Marcan / Weissborn 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 I. Ivashka / Napolitano 15-0 15-15 15-40 30-40 1-3 → 1-4 D. Marcan / Weissborn 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 I. Ivashka / Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-2 → 1-2 D. Marcan / Weissborn 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 I. Ivashka / Napolitano 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Court D – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

3. Ruan Roelofse / Chu-Huan Yi vs [WC] Xiao Gong / Zhao-Tai Li (non prima ore: 06:00)