Marin Cilic duro con l’ITF: “Ho avuto una brutta esperienza con l’ITF durante la mia squalifica per doping”

Era il mese di settembre 2013 quando Marin Cilic ricevette una squalifica di nove mesi per aver assunto sostante proibite durante le competizioni professionistiche.

Dopo aver scontato quel periodo di stop ‘forzato’, Cilic è riuscito a tornare tra i migliori giocatori al mondo, ma comunque non dimentica il suo passato, come ha dichiarato in un’intervista rilasciata all’ITF: “Ho avuto una brutta esperienza con l’ITF durante la mia squalifica per doping. Qualcuno ha cercato di nascondere alcune cose pur di farmi stare fuori dal circuito per più tempo; ogni volta che ci penso, provo fastidio”.

Lorenzo Carini