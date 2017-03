ITF Junior: Monica Cappelletti vince in Svezia superando in finale Federica Rossi. In coppia vincono il doppio. Nel maschile vince Filippo Speziali

Anche questa settimana dominio italiano in Svezia. Nell’ITF di grado 4 di Kramfors in Svezia ha vinto il torneo Monica Cappelletti che si è presa la rivincita sull’altra azzurra Federica Rossi, che l’aveva battuta in finale la settimana scorsa. 6-2 6-3 il punteggio della finale a favore della Cappelletti sulla Rossi.

Ottima anche la semifinale raggiunta da Aurora Zantedeschi, che è partita dalle qualificazioni e ha vinto cinque partite consecutive prima di arrendersi alla Cappelletti esattamente come la scorsa settimana. Il dominio azzurro è stato completato dalla vittoria nel doppio della coppia formata da Federica Rossi e Monica Cappelletti che hanno superato in finale le svedesi Hennemann e Zaar.

Semifinali per le altre italiane Zandeteschi –Tiglea. Nel singolare le altre tre italiane presenti, Martina Biagianti, Elisabetta Cocciaretto e Cristina Tiglea si sono tutte fermate al primo turno.

Dominio italiano anche nel torneo maschile con la vittoria finale nel singolare di Filippo Speziali che ha superato il norvegese Lilleengen in tre set e con la vittoria nel doppio della coppia formata da Gabriele Bosio e Gian Marco Ortenzi che hanno superato in finale l’altra coppia italiana formata da Alessio De Bernardis e Leonardo Taddia. Nel singolare segnaliamo anche le semifinali Gabriele Bosio e Edoardo Cecere, i quarti di finale di Gian Marco Ortenzi, il secondo turno di Alessio De Bernardis e il primo turno di Leonardo Taddia.

Paolo Angella