Combined Indian Wells: La finale del singolare maschile sarà tra Federer e Wawrinka (Video)

Saranno Roger Federer e Stan Wawrinka i protagonisti della finale del torneo Masters 1000 di Indian Wells.

In semifinale lo svizzero di Basilea ha sconfitto per 61 76(4) lo statunitense Jack Sock, mentre lo svizzero di Losanna ha battuto per 63 62 lo spagnolo Pablo Carreno Busta, rivelazione del torneo.

WTA Indian Wells Premier M. | Cemento | $7.669.423 – Semifinali

STADIUM 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [21] Pablo Carreno Busta vs [3] Stan Wawrinka



2. [17] Jack Sock vs [9] Roger Federer



