All’Estoril ci saranno anche Del Potro e Kyrgios

L’ATP di Estoril, che si disputa in Portogallo, potrà per questa edizione contare su un parco giocatori più che valido. L’ultimo ad essersi iscritto è stato Juan Mónaco, ex-Top10 che si va ad aggiungere agli spagnoli Pablo Carreño e Nicolás Almagro, già sicuri di partecipare. Sarà inoltre presente Joao Sousa, portoghese, che in quanto tale giocherà senza dubbio con il pieno supporto l pubblico di casa.

Tra tutti i presenti, tuttavia, il nome che probabilmente attrarrà maggiore attenzione è quello di Juan Martín del Potro: il tennista argentino, infatti, ha scelto la terra battuta del Portogallo per marcare il proprio ritorno sul rosso.

Ci sarà anche Nick Kyrgios che ha accettato, dopo la proposta degli organizzatori, di giocare il torneo lusitano.

Ad Estoril, ad ogni modo, tutto è pronto e non resta che attendere che la competizione abbia inizio: si giocherà dal 29 aprile al 7 maggio.