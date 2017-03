Itf Solarino: Alla russa Paigina la Topspin Energy Cup

Un buon numero di spettatori ha assistito alla finale del secondo torneo internazionale organizzato a marzo sui campi del Resort Zaiera, salutando il successo della russa Marta Paigina sulla ceca Petra Krejsova in un match avvincente ed incerto che si è concluso con lo score di 6-7 6-3 6-3.

Questo risultato sfavorevole ha impedito alla Krejsova di completare un clamoroso poker avendo vinto sia il singolare che il doppio, la settimana precedente, ed il doppio nella finale di specialità di questo torneo, anticipata al giovedì. Si erano fermate in semifinale le italiane Georgia Brescia e Stefania Rubini. Con la finale odierna entrambe le forti atlete dell’Est hanno acquisito punti preziosi per il ranking mondiale, che le vede già a ridosso della trecentesima posizione, e si sono spartite una importante fetta del montepremi di $15,000 in palio per ciascuno dei due tornei. A conclusione del match ha avuto luogo la cerimonia di premiazione durante la quale hanno rivolto un breve saluto ai presenti il Sindaco Sebastiano Scorpo ed il Presidente Regionale FIT Gabriele Palpacelli. Il direttore dei tornei Renato Morabito, nel ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla perfetta riuscita di queste manifestazioni, giunte alla terza edizione, ed in particolare gli sponsor, ha annunciato che nel marzo 2018 si disputeranno a Solarino ben quattro tornei consecutivi. Nella foto, le finaliste con lo staff organizzativo e le autorità presenti.