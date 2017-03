Problemi al gomito per Novak Djokovic. Il serbo potrebbe saltare Miami

Novak Djokovic potrebbe saltare il Masters 1000 di Miami in programma la prossima settimana.

Secondo quanto riportato dalla giornalista Carole Bouchard, Novak è andato a Monaco per un controllo sulle condizioni del suo gomito infortunatosi durante il torneo Masters 1000 di Indian Wells.

Il campione serbo potrebbe quindi rinunciare al torneo americano.

Ricordiamo che lo scorso anno il serbo conquistò anche il torneo di Miami, dopo la vittoria ad Indian Wells.

From my informations, there are more chances for Djokovic not to play in Miami than to play. All pending doctor's advice.

— Carole Bouchard (@carole_bouchard) 18 marzo 2017