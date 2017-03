Tommy Haas annuncia per la 15 esima volta in carriera la sua presenza ad Halle

Tommy Haas ha confermato la propria partecipazione alla prossima edizione dell’ATP500 di Halle, torneo che il giocatore tedesco si appresta a disputare per la quindicesima volta in carriera e che ha per altro vinto nel 2009 e nel 2012 (sconfiggendo, in finale, rispettivamente Novak Djokovic e Roger Federer.

L’erba, ad ogni modo, costitituisce la superficie di gran lunga preferita da Haas, che è smanioso di poter dimostrare ai suoi fans ed a tutti glli adetti ai lavori come lui stesso possa fare di nuovo ritorno nell’élite del tennis mondiale e mettere in campo tutta la propria determinazione nel farlo.

L’ex-numero due del mondo, comunque, dividerà il tabellone con tennisti del calibro di Kei Nishikori, Gael Monfils, Alexander Zverev, Dominic Thiem e, senza dubbio vista la circostanza, Roger Federer.

Edoardo Gamacchio