La musica nei cuori di Federer, Haas, Dimitrov e Del Potro

In questi due video vediamo ancora in azione in versione canterina Federer, Haas e Dmitrov e nel frattempo, Juan Martin Del Potro è già a Miami a preparare il seconda Masters 1000 della stagione e lo fa con tanta gioia.

L’argentino, infatti, ha condiviso sui social network un suo momento canterino mentre con un amico canta il pezzo “Despacito”.