Combined Indian Wells: I risultati di giornata con il Live dettagliato. Jack Sock elimina Kei Nishikori. Nick Kyrgios dà forfait. Federer in semifinale (Video)

Jack Sock piazza una grande sorpresa ed elimina Kei Nishikori nei quarti di finale del torneo di Indian Wells.

Il tennista americano ha sconfitto il giocatore nipponico con il risultato di 63 26 62.

Ora sfiderà Roger Federer per un posto in finale.

Per la prima volta Jack ha sconfitto un giocatore nei top 5 e per la prima volta nella sua carriera è approdato in semifinale in un torneo Masters 1000.

Nick Kyrgios ha dato forfait nel match contro Roger Federer nei quarti di finale del torneo Masters 1000 di Indian Wells.

Il tennista australiano a causa di una intossicazione alimentare ha dovuto rinunciare alla sfida contro l’ex n.1 del mondo.

Roger Federer quindi approda in semifinale senza giocare un 15.

Dichiara Nick: “Sfortunatamente non sono in grado di giocare a causa di una malattia. Al momento pensiamo che si tratti di un problema alimentare e spero che non sia niente di più grave.

Dopo una notte agitata per via di questo problema non posso giocare contro un grande campione come Roger, ho bisogno di esser al meglio per avere le migliori chance.

Non ho preso questa decisione in maniera leggera, queste sono partite per cui mi alleno però non sono nella migliore condizione per prender parte all’evento.

Mi scuso con i fans per non esser in grado di giocare ma la mia salute è prioritaria e spero capirete. Voglio augurare il meglio a Roger per il resto del torneo e ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato al BNP Open. Ritornerò, grazie”.

