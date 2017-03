Challenger Quanzhou: Il Tabellone di Qualificazione con l’order of play. Tre azzurri al via e sono già al secondo turno

Challenger Quanzhou | Cemento | $50.000

(1) Sonego, Lorenzo vs Bye

(WC) Jin, Sheng Hao vs Wang, Jimmy

(WC) Zhang, Jiajun vs Qi, Xi

Bye vs (6) Safiullin, Roman

(2) Sekiguchi, Shuichi vs Bye

Bury, Aliaksandr vs (WC) Gong, Peng-Xiang

Li, Zhao-Tai vs Takeuchi, Kento

Bye vs (8) Pellegrino, Andrea

(3) Michon, Axel vs Bye

Wang, Rui-Xuan vs Bye

Gong, Xiao vs Bye

Bye vs (5) Hurkacz, Hubert

(4) Berrettini, Matteo vs Bye

Zheng, Wei Qiang vs (WC) Qi, Xiao

Yang, Tsung-Hua vs Wang, Ruikai

Bye vs (7) Lee, Kuan-Yi

1. Tsung-Hua Yangvs Ruikai Wang2. [WC] Sheng Hao Jinvs Jimmy Wang3. Tsung-Hua YangOR Ruikai Wangvs [7] Kuan-Yi Lee(non prima ore: 05:00)4. [WC] Jiajun ZhangOR Xi Qivs [6] Roman Safiullin

Court 3 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Wei Qiang Zheng vs [WC] Xiao Qi

2. [WC] Jiajun Zhang vs Xi Qi (non prima ore: 04:00)

3. [4] Matteo Berrettini vs Wei Qiang Zheng OR [WC] Xiao Qi (non prima ore: 05:00)

4. [1] Lorenzo Sonego vs [WC] Sheng Hao Jin OR Jimmy Wang

Court C – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Zhao-Tai Li vs Kento Takeuchi

2. [3] Axel Michon vs Rui-Xuan Wang

3. Zhao-Tai Li OR Kento Takeuchi vs [8] Andrea Pellegrino (non prima ore: 05:00)

Court D – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Aliaksandr Bury vs [WC] Peng-Xiang Gong

2. Xiao Gong vs [5] Hubert Hurkacz

3. [2] Shuichi Sekiguchi vs Aliaksandr Bury OR [WC] Peng-Xiang Gong (non prima ore: 05:00)