Nick Kyrgios, sei pronto?

A Indian Wells gli ottavi di finale del tabellone maschile hanno offerto spettacolo puro: non solo Federer contro Nadal ma anche Goffin contro Cuevas e soprattutto Djokovic contro Kyrgios.

Il talento dell’australiano sopra le righe, il tentativo di tornare invincibile del serbo, smarritosi e sempre meno convincente. Un incontro che prometteva tanto e che ha fornito diverse, interessanti valutazioni: Djokovic sulla carta rischiava, parecchio, ma con un giocatore come l’australiano ciò che è probabile non sempre finisce per verificarsi. Stavolta però, Kyrgios ha offerto una prestazione di livello assoluto mantenendo alti gli standard senza perdersi strada facendo.

Si dirà che il serbo è stato molle sulle gambe, in ritardo sui colpi, senza quell’aggressività frutto di sicurezza che gli ha regalato in passato un tennis da numero 1 dominante: valutazioni approssimative, perché il Djokovic visto contro Kyrgios al sottoscritto è parso in ripresa rispetto alle ultime occasioni, dimostrando di essere sulla strada del ritorno al successo e alla sua vera identità. Semplicemente, Nick Kyrgios ha giocato meglio.

Zero palle break concesse, 14 aces messi a segno, l’86% di punti vinti con la prima e soprattutto una maturità nel capitalizzare le poche occasioni che un avversario forte come il serbo ti può offrire: nel primo set l’australiano classe ’95 ha messo a segno il break nel primo gioco senza poi avere problemi a mantenere il proprio servizio e chiudere quindi il set. Il secondo parziale è filato via liscio fino al tie break, fatta eccezione per due palle break annullate da Nole sul 5-5, per un gioco decisivo in cui Kyrgios è subito scappato via per concludere la pratica in scioltezza.

Un giocatore che sembra essere diverso questo Kyrgios 2017: alcuni atteggiamenti da bulletto di periferia sono ancora presenti ma la strafottenza nei confronti degli avversari, la maleducazione, l’irriverenza in campo…sembrano essere state notevolmente ridotte. Cadrà ancora l’australiano, come tutti, ma adesso sembra essere il primo a credere in ciò che sta facendo: affronterà nei quarti di finale Roger Federer, per un altro incontro-scontro generazionale, per destare ancora una piacevole impressione, rispedendo indietro al mittente le critiche e i ricordi di chi lo vede ancora invischiato nell’affaire Wawrinka (per molto tempo resterà ancora quello che prendeva in giro lo svizzero…) o in dichiarazioni discutibili su quanto lui effettivamente odi il tennis.

E se Kyrgios avesse imparato ad amare il tennis? Potrebbe essere questa la chiave della sua sperata e attesa maturazione? Intanto la top10 si avvicina e il primo grande successo in un torneo importante si avvicina sempre di più a divenire realtà…

