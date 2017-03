Combined Indian Wells: Il programma di Venerdì 17 Marzo

STADIUM 1 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [9] Roger Federer vs [15] Nick Kyrgios

2. [17] Jack Sock vs [4] Kei Nishikori (non prima ore: 22:00)

3. [4] Jamie Murray / Bruno Soares vs [8] Lukasz Kubot / Marcelo Melo

4. [28] Kristina Mladenovic vs [14] Elena Vesnina (non prima ore: 03:00)

5. [3] Karolina Pliskova vs [8] Svetlana Kuznetsova