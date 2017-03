L’ace più fuori della storia. Borna Coric subisce un grave errore arbitrale (Video)

Nel torneo Challenger di Irving c’è stato un errore arbitrale davvero incredibile.

Dustin Brown avanti per 5 a 4 nel terzo set, ha annullato una delicata palla break a Borna Coric con un ace che era fuori di almeno 30 cm, solo che nessuno ha chiamato fuori la pallina.

Coric era disperato, ma le sue lamentele non sono servite a nulla, anche se qualche minuto dopo il Giudice di Sedia parlando con Borna ha ammesso parzialmente l’errore commesso: “Forse era fuori”.

So this was the way Brown saved a break point against Coric when serving for the match. 'Ace' was like 30cm out. @borna_coric wasn't happy. pic.twitter.com/RIdWP9ryVO

— José Morgado (@josemorgado) 16 marzo 2017