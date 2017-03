Steve Simon parla del sistema delle wild card: “Ogni regola viene rivista, e sono sicuro che sarà così probabilmente anche per questa”

Il capo della WTA Steve Simon ha parlato della situazione wild card nel circuito maggiore e che questo sistema di inviti illimitati potrebbe anche cambiare in futuro.

“Ogni regola viene rivista, e sono sicuro che sarà così probabilmente anche per questa. Se ci sarà questa necessità, noi lo faremo. La mia opinione personale è che non dovrebbero esserci modifiche a meno che non si decida di cambiare tutto il sistema delle wild card.”

“Penso che la situazione attuale sia logica. Maria è stata sospesa per 15 mesi, non ha avuto guadagni, ha perso tutti i punti e i soldi che aveva vinto all’Australian Open 2016, quindi ha ricevuto una punizione significativa per gli sbagli che ha commesso.”

La questione si chiama sempre Maria Sharapova essendo campionessa Slam e vincitrice della WTA Finals, può ricevere un numero illimitato di wild card.