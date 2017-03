Challenger Shenzhen: I risultati dei quarti di finale. Luca Vanni approda in semifinale. Esce di scena Thomas Fabbiano (Video)

Luca Vanni conquista le semifinali nel torneo challenger di Shenzhen.

Lucone ha sconfitto nei quarti di finale per 61 63, in un’ora ed otto minuti di gioco, il coreano Duckhee Lee, numero 135 Atp e quarta testa di serie, e sabato si giocherà un posto in finale con lo sloveno Blaz Kavcic, numero 147 Atp e sesta testa di serie.

Eliminato, invece, Thomas Fabbiano. L’azzurro reduce dalla finale a Zhuhai, ha ceduto per 62 64, in poco più di un’ora e mezza di partita, al giapponese Yuchi Sugita, numero 115 Atp e secondo favorito del torneo.

[4] Duckhee Lee vs [5] Luca Vanni



CH Shenzhen Duckhee Lee [4] Duckhee Lee [4] 1 3 Luca Vanni [5] Luca Vanni [5] 6 6 Vincitore: L. VANNI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 D. Lee 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-5 → 3-5 L. Vanni 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-4 → 2-5 D. Lee 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 L. Vanni 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 2-2 → 2-3 D. Lee 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Vanni 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 D. Lee 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Vanni 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 D. Lee 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 1-6 L. Vanni 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 D. Lee 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 L. Vanni 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-3 → 0-4 D. Lee 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 0-2 D. Lee 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

1 Aces 91 Double Faults 167% 1st Serve % 67%21/36 (58%) 1st Serve Points Won 29/33 (88%)6/18 (33%) 2nd Serve Points Won 7/16 (44%)3/7 (43%) Break Points Saved 1/1 (100%)8 Service Games Played 84/33 (12%) 1st Return Points Won 15/36 (42%)9/16 (56%) 2nd Return Points Won 12/18 (67%)0/1 (0%) Break Points Won 4/7 (57%)8 Return Games Played 827/54 (50%) Total Service Points Won 36/49 (73%)13/49 (27%) Total Return Points Won 27/54 (50%)40/103 (39%) Total Points Won 63/103 (61%)

[8] Thomas Fabbiano vs [2] Yuichi Sugita



CH Shenzhen Thomas Fabbiano [8] Thomas Fabbiano [8] 2 4 Yuichi Sugita [2] Yuichi Sugita [2] 6 6 Vincitore: Y. SUGITA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Y. Sugita 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Y. Sugita 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Y. Sugita 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Y. Sugita 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Y. Sugita 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Y. Sugita 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 1-2 → 1-3 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Y. Sugita 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

1 Aces 00 Double Faults 164% 1st Serve % 70%14/32 (44%) 1st Serve Points Won 36/54 (67%)8/18 (44%) 2nd Serve Points Won 8/23 (35%)4/9 (44%) Break Points Saved 6/8 (75%)9 Service Games Played 918/54 (33%) 1st Return Points Won 18/32 (56%)15/23 (65%) 2nd Return Points Won 10/18 (56%)2/8 (25%) Break Points Won 5/9 (56%)9 Return Games Played 922/50 (44%) Total Service Points Won 44/77 (57%)33/77 (43%) Total Return Points Won 28/50 (56%)55/127 (43%) Total Points Won 72/127 (57%)

Challenger Shenzhen | Cemento | $75.000 – Quarti di Finale

Center Court – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

2. [7] Maximilian Marterer vs [PR] Yuki Bhambri



CH Shenzhen Maximilian Marterer [7] Maximilian Marterer [7] 3 6 5 Yuki Bhambri Yuki Bhambri 6 3 7 Vincitore: Y. BHAMBRI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Y. Bhambri 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 Y. Bhambri 15-0 30-0 30-30 30-40 40-40 ace A-40 4-4 → 4-5 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 Y. Bhambri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 3-3 → 3-4 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Y. Bhambri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Y. Bhambri 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 ace 0-1 → 1-1 Y. Bhambri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Marterer 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 5-3 → 6-3 Y. Bhambri 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Y. Bhambri 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 3-3 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Y. Bhambri 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 Y. Bhambri 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Y. Bhambri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Y. Bhambri 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 M. Marterer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Y. Bhambri 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 M. Marterer 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Y. Bhambri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Marterer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Y. Bhambri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

3. [Alt] Toshihide Matsui / Yuichi Sugita vs Cheng-Peng Hsieh / Christopher Rungkat



CH Shenzhen Toshihide Matsui / Yuichi Sugita Toshihide Matsui / Yuichi Sugita 6 3 Cheng-Peng Hsieh / Christopher Rungkat Cheng-Peng Hsieh / Christopher Rungkat 7 6 Vincitori: HSIEH / RUNGKAT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Matsui / Sugita 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-5 → 3-6 C. Hsieh / Rungkat 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 T. Matsui / Sugita 15-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 C. Hsieh / Rungkat 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 T. Matsui / Sugita 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 C. Hsieh / Rungkat 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 T. Matsui / Sugita 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 1-1 → 1-2 C. Hsieh / Rungkat 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Matsui / Sugita 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 T. Matsui / Sugita 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-6 → 6-6 C. Hsieh / Rungkat 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 T. Matsui / Sugita 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 C. Hsieh / Rungkat 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 T. Matsui / Sugita 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 C. Hsieh / Rungkat 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 T. Matsui / Sugita 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 C. Hsieh / Rungkat 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Matsui / Sugita 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 C. Hsieh / Rungkat 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. Matsui / Sugita 15-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 C. Hsieh / Rungkat 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Court 4 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Evgeny Donskoy vs [6] Blaz Kavcic



CH Shenzhen Evgeny Donskoy [1] Evgeny Donskoy [1] 6 5 3 Blaz Kavcic [6] Blaz Kavcic [6] 2 7 6 Vincitore: B. KAVCIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 B. Kavcic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 E. Donskoy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 B. Kavcic 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 2-4 → 2-5 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 B. Kavcic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 E. Donskoy 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 B. Kavcic 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 E. Donskoy 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 B. Kavcic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 E. Donskoy 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 B. Kavcic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 E. Donskoy 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-5 → 5-5 B. Kavcic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-4 → 4-5 E. Donskoy 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 3-4 → 4-4 B. Kavcic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 E. Donskoy 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-3 → 3-3 B. Kavcic 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-2 → 2-3 E. Donskoy 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 B. Kavcic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 E. Donskoy 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 B. Kavcic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 E. Donskoy 15-0 ace 40-0 ace 5-2 → 6-2 B. Kavcic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 E. Donskoy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-1 → 5-1 B. Kavcic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 E. Donskoy 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 B. Kavcic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 1-1 → 2-1 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 B. Kavcic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. [3] Dino Marcan / Tristan-Samuel Weissborn vs [2] Sanchai Ratiwatana / Sonchat Ratiwatana