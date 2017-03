Da Sondrio: Stebe batte Virgili e conquista i quarti

Saranno sei gli azzurri in gara venerdì nei quarti di finale del Trofeo Città di Sondrio. Non ce l’ha fatta Adelchi Virgili a sovvertire i pronostici nel match contro il mancino tedesco Cedrik-Marcel Stebe, quarta testa di serie e già numero 71 del mondo, a segno col punteggio di 6-4 6-1. Dal 3-2 in suo favore nel primo set, il toscano ha perso otto dei successivi nove game, cedendo il parziale per 6-4 e finendo sotto per 4-0 nel secondo. Uno strappo che non è più riuscito a ricucire. Venerdì Stebe se la vedrà con l’azzurro Luca Pancaldi, proveniente dalle qualificazioni: il 23enne bolognese è l’unico giocatore non compreso fra le otto teste di serie ad aver conquistato un posto nei quarti di finale.

RISULTATI

Singolare. Secondo turno: Bega (Ita) b. Bonadio (Ita) 1-0 rit, Viola (Ita) b. Vavassori (Ita) 6-4 6-2, Michnev (Cze) b. Lootsma (Ned) 3-6 6-3 6-4, Stebe (Ger) b. Virgili (Ita) 6-4 6-1. Doppio. Semifinali: Trusendi/Viola (Ita) b. Bonadio/Speziali (Ita) ritiro, Nouza/Skoch (Cze) b. Caruso/Massara (Ita) 6-3 6-4.