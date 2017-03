Da Solarino: Bis Delle Straniere Krejsova – Andrei In Doppio. Domani le semifinali femminili di singolare

Si è giocata oggi la finale di doppio al secondo torneo internazionale di Solarino – TOPSPIN ENERGY CUP – conclusa con il successo della coppia Krejsova – Andrei che hanno superato Brescia – In Albon con il punteggio di 6-3 6-2.

Si tratta di un bis per il tandem di giocatrici dell’Est che si erano aggiudicate la specialità anche nel torneo precedente. Domani dalle ore 10,30 sono in programma le semifinali del singolare, in campo Brescia c/ Paigina e Krejsova c/ Rubini. Due italiane, quindi, affronteranno due forti atlete straniere che in entrambi i casi vantano i favori del pronostico.

La finale si disputerà sabato, con inizio alle ore 10,30. Ingresso libero per il pubblico all’impianto di gioco, ubicato presso il Resort Zaiera. Nella foto le quattro finaliste del doppio con Renato Morabito, tournament director, e Luana Galletta, official physio.