Da Indian Wells: Parlano Federer, Nadal, Djokovic e Kyrgios

Queste le parole di Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Nick Kyrgios protagonisti nel bene e nel male negli ottavi di finale del torneo di Indian Wells.

Roger Federer : “E’ una bella sensazione aver vinto gli ultimi tre confronti con Rafa, posso ammetterlo, anche se la cosa più importante era vincere in Australia. Quel successo è stato grandioso per me. Al ritorno nel circuito… Se ci ripenso, credo che sia stata una delle emozioni più forti che ho sperimentato nella mia carriera. Certo, anche vincere a Basilea era stato speciale, per una serie di ragioni, ricordando che in quel torneo io facevo da raccattapalle da bambino. E dopo la gioia in Australia, ritrovarci di fronte qui in America, insomma confronti ricchi di fascino. Tutti i nostri match sono stati comunque unici per entrambi, sia quelli vinti che quelli persi.

Mi aspettavo un match un po’ più complicato, ma sono rimasto sinceramente sorpreso dalla precisione dei miei colpi. E’ qualcosa di positivo sotto l’aspetto fisico che la partita non sia stata troppo lunga e dispendiosa, per il proseguo del torneo, della mia stagione e anche della mia vita.

E’ qualcosa che fa impressione battere due volte Novak sulla sua miglior superficie, spero che Nick si possa rendere conto che può fare davvero grandi cose lavorando duro settimana dopo settimana”.

Rafael Nadal : “In Australia era stato un match molto equilibrato, in cui avevo avuto delle chance di vincere, in questo caso no. Roger ha giocato meglio di me, e in partite del genere se non sei in grado di esprimerti al meglio è impossibile vincerle. Quando Roger prende vantaggio, poi ha grande fiducia nel suo servizio e diventa molto più rilassato. E così per lui è stato tutto facile”.

Novak Djokovic : “La striscia qui ad Indian Wells era incredibile. Sono molto orgoglioso di questo, ma ovviamente ad un certo punto doveva finire. Purtroppo è accaduto oggi.

Come ad Acapulco, Nick ha servito molto bene. Non ho potuto ottenere molti punti dal suo servizio e la partita si è decisa su questo. Questo ha fatto la differenza.

Con la sua prima di servizio, ho cercato di anticipare e leggere meglio il servizio, ma quando ti arriva una palla a 220 km /h verso l’angolo, diventa davvero difficile una risposta adeguata e si gioca un po’ d’azzardo”.

Nick Kyrgios : “Mi sento davvero bene. Sapevo quello che dovevo fare oggi. Era sicuramente una partita di nuovo difficile come quella ad Acapulco. Lui è un grande campione.

La mia mentalità sta migliorando. Gioco punto per punto e cerco di competere in ogni momento della partita. Sto rispondendo anche molto bene e questo crea pressione ai miei avversari sul loro turno di battuta.

Roger è uno dei miei giocatori preferiti, ma non importa con chi gioco. Devo essere solo pronto per la prossima partita”.