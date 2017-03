Combined Indian Wells: Il programma di Giovedì 16 Marzo

STADIUM 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [13] Caroline Wozniacki vs [28] Kristina Mladenovic

2. [21] Pablo Carreno Busta vs [27] Pablo Cuevas (non prima ore: 21:00)

3. [12] Venus Williams vs [14] Elena Vesnina (non prima ore: 01:00)

4. [3] Stan Wawrinka vs [8] Dominic Thiem (non prima ore: 03:00)

5. [6] Raven Klaasen / Rajeev Ram vs Gilles Muller / Sam Querrey

STADIUM 2 – Ora italiana: 22:30 (ora locale: 2:30 pm)

1. [1] Bethanie Mattek-Sands / Lucie Safarova vs [6/G] Yung-Jan Chan / Martina Hingis

2. Lucie Hradecka / Katerina Siniakova vs [2] Ekaterina Makarova / Elena Vesnina (non prima ore: 03:00)