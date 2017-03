Una casa mette nei guai Yanina Wickmayer

Yanina Wickmayer, numero sessantotto della classifica WTA e forte di un best-ranking da ex-dodicesima racchetta del mondo, sarà presto chiamata a difendersi da alcune accuse che potrebbero addirittura arrivare a costarle il carcere, nella peggiore delle ipotesi.

Secondo quanto riportato dal portale belga “RFBF”, la tennista sarà a breve processata dalle autorità giudiziaria del Belgio a causa di alcune pratiche illegali che la stessa avrebbe messo in atto nella costruzione della sua abitazione. Al vaglio degli inquirenti sarebbero attualmente le opere commissionate dalla Wickmayer per l’ampliamento e la pavimentazione della casa, tra il 2012 ed il 2013. Ebbene, entrambe le manovre avrebbero presentato forti irregolarità per le quali la giocatrice rischia adesso una multa di 50.000€ e, come già anticipato, forse anche l’arresto.

La diretta interessata ha reso noto che non fosse a conoscenza di tali irregolarità, fino a quando non abbia poi interrotto i lavori una volta appresa l’esistenza dei problemi stessi.

Il processo è ad ogni modo in programma per il 10 aprile prossimo e, nella sentenza, potrebbe essere coinvolto anche il padre della Wickmayer.

Edoardo Gamacchio