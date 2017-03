Yoshihito Nishioka e la sua risposta per rispondere ai servizi dei giganti

Yoshihito Nishioka, ventun anni, rappresenta sicuramente uno dei nomi che finiranno nella storia dell’edizione 2017 di Indian Wells.

Il giapponese, che forte dei propri 170 cm di altezza condivide con Diego Schwartzmann il record di tennista più basso a far parte del tabellone principale del primo Masters1000 della stagione, aveva inizialmente guadagnato l’accesso alla fase finale dell’evento in qualità di Lucky Loser.

Dopo aver sconfitto il giocatore che lo aveva battuto nelle qualificazioni (ovvero lo svedese Elias Ymer), il nipponico è riuscito ad eliminare Ivo Karlovic e Tomas Berdych in successione e guadagnare così l’accesso agli ottavi di finale della manifestazione.

In parecchi si sono interessati, a quel punto, a quale metodo di allenamento fosse stato adottato da Nishioka per mettere al tappeto due giganti come il croato ed il ceco. Precisamente, con l’obiettivo di abituarsi ai potentissimi servizi dei due avversari, il giapponese ha fatto sì che il suo allenatore lo mettesse alla prova battendo da sopra una panchina.

Un metodo senza dubbio singolare che, per giunta, ha finora garantito risultati sopra le più rosee aspettative. Tanto, da permettere a Nishioka di trovarsi per la prima volta in carriera tra i migliori sedici in un torneo di livello Masters1000 ed aprirsi le porte ad un’emozionante sfida con Stan Wawrinka.

Edoardo Gamacchio