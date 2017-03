Maria Sharapova: tanto rumore per nulla

Come se non bastasse il ritorno sempre più mediatico e prossimo della russa Maria Sharapova nel circuito a creare scompiglio, la wild card concessale dagli organizzatori del torneo di Stoccarda ha generato una ridda di voci contrastanti in diversi settori: i tifosi si sono spaccati a metà, fra quelli che hanno gridato allo scandalo e quelli frementi per tale rientro, anche se i pareri dei supporter non sono stati gli unici a prendere piede.

A parlare sono stati anche i colleghi della tennista, assente dai campi di gioco per la nota squalifica doping, e non sono state, nella maggior parte dei casi, parole al miele di bentornato o dichiarazioni di rito: in molti hanno criticato in maniera più o meno velata il trattamento riservato alla siberiana, rea di essere troppo personaggio e di non meritare eticamente i vari inviti che le pioveranno addosso da qui ai prossimi mesi. Hanno parlato proprio tutti, da un Murray scettico a un Federer diplomatico (è il suo DNA…), da una Wozniacki particolarmente dura fino a una Azarenka a fare la voce grossa in difesa della collega rivale, raro esempio a favore della russa. Ha parlato la WTA, ha parlato il direttivo del Roland Garros, torneo Slam a cui Maria vorrebbe chiedere una wild card, per arrivare alla conclusione che il tutto…appare sempre più come un fuoco di paglia.

La WTA ha fatto presente in maniera secca e decisa che dal giorno in cui la squalifica compie i propri termini, la Sharapova può richiedere tutte le wild card che vuole e che esattamente come in qualsiasi altro caso, spetta ai tornei la decisione se concedergliela o meno, preferendole magari altre tenniste scelte sulla base di svariati criteri (valorizzazione delle proprie giovani, campionesse da premiare oramai sul viale del tramonto e chi più ne ha più ne metta).

Sinceramente appare tutto come una polemica strumentale e fine a se stessa: non si tratta di difendere una giocatrice che ha pagato le proprie colpe in maniera lieve o esagerata (avrà pure assunto il farmaco divenuto vietato solo due settimane prima senza leggere le varie mail che lo decretavano doping ma ha comunque usufruito di un qualcosa di illegale e su questo non ci piove) quanto piuttosto di puro e semplice business. Gli organizzatori di Stoccarda così come quelli di Roma ad esempio fanno bene a far partire l’invito, perché per loro è di fondamentale importanza riempire palazzetti e poltroncine con i vari spettatori, spettatori che certamente amano vedere in campo Maria Sharapova.

L’etica ha un valore enorme, anche nello sport, ma non va dimenticato che si tratta sempre e comunque di intrattenimento, non al pari di un film proiettato al cinema ma comunque di un motore di puro divertimento.

Ben venga la Sharapova nel circuito, ben vengano gli inviti che arriveranno. Ben vengano però anche gli inviti che non partiranno: ognuno risponderà delle proprie azioni secondo il proprio tornaconto personale o le proprie valide motivazioni.

