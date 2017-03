Fed Cup: Italia vs Taipei si giocherà a Barletta su terra rossa

L’incontro di Federation Cup tra Italia e Cina Taipei, valido per i play-off per il World Group II in programma dal 22 al 23 aprile, si disputerà sulla terra rossa di Barletta.

Le azzurre in base al sorteggio avrebbero dovuto giocare in trasferta, ma l’ITF ha accettato la richiesta di inversione del campo avanzata da Cina Taipei per ragioni di natura economica.