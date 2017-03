Daniel Evans di nuovo sotto contratto

Daniel Evans ha nuovamente un contratto con un marchio di abbigliamento.

Daniel ha firmato con “Ellesse” e ha già vestito maglietta e pantaloncino del nuovo sponsor ad Indian Wells.

Allo scorso Australian Open, Evans aveva parlato del suo contratto appena scaduto con la Nike e aveva dichiarato: “Il mio contratto con Nike era in scadenza a dicembre, volevo rinnovarlo, ma c’è già Kyle Edmund e quindi non ha grande senso avere due britannici sotto contratto.

Quindi domenica sono andato in un negozio a comprare 18 magliette Uniqlo, anche se non sono il massimo della qualità per il sudore.”