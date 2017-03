Taylor Fritz dopo la nascita del bimbo: “Mia moglie sta facendo tutto da sola, per permettermi di continuare ad inseguire il mio sogno e cercare di diventare il più forte giocatore possibile”

Una delle più grandi promesse del tennis mondiale è sicuramente l’americano Taylor Fritz. Entrato in Top-100 all’età di 18 anni e sposato con una ragazza di un anno più giovane, è già padre nonostante sia ancora adolescente.

“Nella mia vita non è cambiato nulla, contrariamente a ciò che pensa la gente. Mi alleno due volte al giorno, vado regolarmente in palestra e poi a casa, naturalmente a dormire. Mia moglie sta facendo tutto da sola, per permettermi di continuare ad inseguire il mio sogno e cercare di diventare il più forte giocatore possibile”, ha commentato Fritz.

“Non so fare il bagno e cambiare i pannolini al bambino; a questo ci penserà mia moglie. Cerco di vederlo il più possibile, ora è qui con me ad Indian Wells. Mi piacerebbe che diventasse un tennista, anche perchè noi abbiamo questo sport nel DNA”, ha concluso Fritz.

Lorenzo Carini