Bernard Tomic: “Quando inizio a giocare male, sbaglio ogni palla”

Quinta sconfitta consecutiva per Bernard Tomic, che è stato battuto da Bjorn Fratangelo al primo turno del Masters 1000 di Indian Wells col punteggio di 6-2 6-2.

L’australiano, tutt’altro che soddisfatto per gli ultimi risultati conseguiti nel circuito maggiore, ha commentato: “Non è stata la mia miglior partita. Quando inizio a giocare male, sbaglio ogni palla. Devo invertire questa situazione e trovare un modo per giocare al meglio. Farò tutto il possibile per riuscirci nelle prossime settimane e nei mesi a venire; sto cercando di risolvere tanti problemi avuti nelle ultime settimane”.

Lorenzo Carini