Arriva il comunicato della WTA sulla wild card a Maria Sharapova nel torneo di Stoccarda

E’ arrivato il comunicato della WTA su Maria Sharapova e sulla wild card che la campionessa ha ottenuto nel torneo di Stoccarda, provocando diverse polemiche tra le giocatrici.

“Maria Sharapova sarà nuovamente a disposizione per giocare i tornei WTA da Mercoledì 26 aprile, dopo 15 mesi di sospensione.

Può chiedere e ricevere un numero illimitato di inviti, tra cui anche per il torneo di Stoccarda, dove farà il suo ritorno al tennis giocato.

Secondo le regole WTA e del programma antidoping del tennis, la Sharapova potrà partecipare alle competizioni nella stessa settimana della conclusione della sua sospensione, a condizione che la prima partita venga giocata il giorno dopo la squalifica.

A Stoccarda il primo turno si giocherà fino a mercoledì e per questo che la Sharapova potrà giocare il torneo perchè in quella giornata non sarà più presente la squalifica.”