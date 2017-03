John De’ Viana e l’ossessione di vedere le sue figlie campionesse di tennis

John De’ Viana, cinquantacinquenne britannico, si appresta ad affrontare un processo presso il Tribunale di Londra che lo vede accusato di aver aggredito le proprie due figlie, rispettivamente di 19 e 21 anni, nell’ossessivo tentativo di renderle campionesse di tennis.

La vicenda, portata ieri alla luce da The Telegraph, sarebbe stata persino caratterizzata da allenamenti che iniziavano anche alle cinque e mezzo del mattino e terminavano al calare del sole, gravi insulti rivolti pubblicamente e persino aggressioni, durante i tornei in cui le ragazze non ottenevano i risultati sperati.

“Dopo aver perso una finale, lui mi ha sputato, presa a calci e maltrattata. Ha detto che la mia prestazione non era stata al livello che lui avrebbe voluto. Ci chiamava ‘cose orribili'”, ha rivelato la più grande delle sorelle De’ Viana ai microfoni del noto giornale britannico.

Gli abusi sono comunque terminati oramai da cinque anni, ovverosia dal momento della separazione dei genitori: nonostante ciò, il caso è venuto alla luce soltanto adesso.

Edoardo Gamacchio