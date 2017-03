Challenger Irving: Tabellone di Qualificazione. C’è Federico Gaio

Challenger Irving CH | Cemento | $150.000

Championship Court – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Denis Kudla vs Jonathan Chang

2. Marton Fucsovics vs [5] Tobias Kamke

3. [1] Bjorn Fratangelo vs [WC] Chase Wood

4. Michael Venus vs Tommy Paul

5. Teymuraz Gabashvili OR [WC] Raony Carvalho vs Marton Fucsovics OR [5] Tobias Kamke

Court 7 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Luke Bambridge vs [7] Alexander Bublik

2. [WC] Grant Solomon vs [6] Andrey Rublev

3. Ante Pavic vs Lukas Rosol

4. [WC] Martiz Miseles-Huff OR [WC] Roy Smith vs Luke Bambridge OR [7] Alexander Bublik (non prima ore: 19:00)

5. [2] Norbert Gombos OR Nikola Mektic vs Ante Pavic OR Lukas Rosol

Court 5 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Alexander Sarkissian vs [WC] Eric Morris

2. [3] Jozef Kovalik vs Alastair Gray

3. [2] Norbert Gombos vs Nikola Mektic

4. [4] Denis Kudla OR Jonathan Chang vs Alexander Sarkissian OR [WC] Eric Morris (non prima ore: 19:00)

5. Daniel Elahi Galan OR Matwe Middelkoop vs Gonzalo Escobar OR [8] Go Soeda

Court 9 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Peter Gojowczyk vs Hans Hach Verdugo

2. Teymuraz Gabashvili vs [WC] Raony Carvalho

3. Gonzalo Escobar vs [8] Go Soeda

4. Peter Gojowczyk OR Hans Hach Verdugo vs [WC] Grant Solomon OR [6] Andrey Rublev (non prima ore: 19:00)

5. [1] Bjorn Fratangelo OR [WC] Chase Wood vs Michael Venus OR Tommy Paul

Court 8 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Martiz Miseles-Huff vs [WC] Roy Smith

2. Ramkumar Ramanathan vs Federico Gaio

3. Daniel Elahi Galan vs Matwe Middelkoop

4. [3] Jozef Kovalik OR Alastair Gray vs Ramkumar Ramanathan OR Federico Gaio (non prima ore: 19:00)