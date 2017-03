Challenger Drummondville: Il Tabellone Principale. Presenza di Andrea Arnaboldi

Challenger Drummondville CH | Indoor | $75.000

(1) Pavlasek, Adam vs Lokoli, Laurent

(WC) Bester, Philip vs Smith, John-Patrick

(WC) Schnur, Brayden vs Bangoura, Sekou

Qualifier vs (7) Groth, Sam

(4) Bemelmans, Ruben vs Reuter, Yannik

Qualifier vs (Alt) Struvay, Eduardo

Sakharov, Gleb vs (WC) Peliwo, Filip

Saville, Luke vs (6) Sandgren, Tennys

(5) Millot, Vincent vs (Alt) Nguyen, Daniel

Authom, Maxime vs Rola, Blaz

Corrie, Edward vs Shapovalov, Denis

Arnaboldi, Andrea vs (3) Halys, Quentin

(8) Sijsling, Igor vs De Minaur, Alex

Qualifier vs McDonald, Mackenzie

(WC) Auger-Aliassime, Felix vs Qualifier

(Alt) Barrere, Gregoire vs (2/Alt) Polansky, Peter