Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Drummondville: Il Tabellone Principale. Presenza di Andrea Arnaboldi

12/03/2017 23:07 1 commento
Andrea Arnaboldi classe 1987
Andrea Arnaboldi classe 1987

CAN Challenger Drummondville CH | Indoor | $75.000
(1) Pavlasek, Adam CZE vs Lokoli, Laurent FRA
(WC) Bester, Philip CAN vs Smith, John-Patrick AUS
(WC) Schnur, Brayden CAN vs Bangoura, Sekou USA
Qualifier vs (7) Groth, Sam AUS

(4) Bemelmans, Ruben BEL vs Reuter, Yannik BEL
Qualifier vs (Alt) Struvay, Eduardo COL
Sakharov, Gleb FRA vs (WC) Peliwo, Filip CAN
Saville, Luke AUS vs (6) Sandgren, Tennys USA

(5) Millot, Vincent FRA vs (Alt) Nguyen, Daniel USA
Authom, Maxime BEL vs Rola, Blaz SLO
Corrie, Edward GBR vs Shapovalov, Denis CAN
Arnaboldi, Andrea ITA vs (3) Halys, Quentin FRA

(8) Sijsling, Igor NED vs De Minaur, Alex AUS
Qualifier vs McDonald, Mackenzie USA
(WC) Auger-Aliassime, Felix CAN vs Qualifier
(Alt) Barrere, Gregoire FRA vs (2/Alt) Polansky, Peter CAN

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1 commento

atomo 12-03-2017 23:14

GROTH b. Pavlasek
BEMELMANS b. Sandgren
MILLOT b. Shapovalov
POLANSKY b. De Minaur

BEMELMANS b. Groth
POLANSKY b. Millot

POLANSKY b. Bemelmans

W: POLANSKY

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Replica | Quota |