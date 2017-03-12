Challenger Drummondville: Il Tabellone Principale. Presenza di Andrea Arnaboldi
Challenger Drummondville CH | Indoor | $75.000
(1) Pavlasek, Adam vs Lokoli, Laurent
(WC) Bester, Philip vs Smith, John-Patrick
(WC) Schnur, Brayden vs Bangoura, Sekou
Qualifier vs (7) Groth, Sam
(4) Bemelmans, Ruben vs Reuter, Yannik
Qualifier vs (Alt) Struvay, Eduardo
Sakharov, Gleb vs (WC) Peliwo, Filip
Saville, Luke vs (6) Sandgren, Tennys
(5) Millot, Vincent vs (Alt) Nguyen, Daniel
Authom, Maxime vs Rola, Blaz
Corrie, Edward vs Shapovalov, Denis
Arnaboldi, Andrea vs (3) Halys, Quentin
(8) Sijsling, Igor vs De Minaur, Alex
Qualifier vs McDonald, Mackenzie
(WC) Auger-Aliassime, Felix vs Qualifier
(Alt) Barrere, Gregoire vs (2/Alt) Polansky, Peter
TAG: Andrea Arnaboldi, Challenger Drummondville, Challenger Drummondville 2017
1 commento
GROTH b. Pavlasek
BEMELMANS b. Sandgren
MILLOT b. Shapovalov
POLANSKY b. De Minaur
BEMELMANS b. Groth
POLANSKY b. Millot
POLANSKY b. Bemelmans
W: POLANSKY